Cunoscut drept cântăreț, Dan Bittman este de profesie inginer. În anul 1989 el a absolvit Facultatea de Hidrotehnică din cadrul Universității Politehnice din București. Profesorul lui de meditații a fost Dinu Patriciu, iar cel care i-a examinat lucrarea de licență și i-a acordat și nota a fost Călin Popescu Tăriceanu.

„L-am avut asistent pe tânărul profesor, pe atunci, Călin Popescu Tăriceanu, un cadru didactic foarte atent”

Pentru muzică, el a renunțat la inginerie. „Nu mi-a părut niciodată rău că am ales muzica în detrimentul meseriei de constructor. Cândva, am vrut să devin arhitect și am făcut meditații cu Dinu Patriciu.

Am ratat însă primul examen și fiindcă nu am dorit să pierd un an de viață am dat examen, în același an, la Construcții. Iar la examenul de licență l-am avut asistent pe tânărul profesor, pe atunci, Călin Popescu Tăriceanu, un cadru didactic foarte atent cu pregătirea studenților săi. Spun asta ca să nu mai existe comentarii de tipul celor cum că m-aș învârti doar în zone pesediste. Na, că am fost și prin curtea liberalilor”, și-a amintit Dan Bittman.

Într-un alt interviu mai vechi, artistul a povestit că profesorul Călin Popescu Tăriceanu a fost uimit de rezultatele lui destul de bune la învățătură. „Călin Popescu Tăriceanu a fost surprins că eu chiar am învățat pentru examen.

Mi-a spus asta ulterior. Știa că sunt membru în Holograf, că făceam mereu repetiții și că timpul meu era limitat. Până la examenul de stat sau de licență, cum i se spune azi, Tăriceanu credea că îmi luăm notele ața, pe ochi frumoși. Ei bine, m-a examinat și am luat 8′, a povestit artistul într-un interviu, conform vbiz.ro.

De ce nu mai apare la TV

În interviul pentru Playtech, Dan Bittman a explicat și de ce nu mai apare în emisiuni de televiziune așa de des cum apărea înainte. Vrea să lase locul celor tineri. „Nu e niciun fel de regret pentru cei 15 ani de televiziune la care am fost participant direct. Am spus ce am avut de spus! Acum e timpul altora, mai tineri și mai proaspeți”, a spus el.

Și a continuat: „Sigur că dacă ar mai exista vreo propunere, nu înseamnă că o voi refuza fără să mă gândesc la ea, dar e o foarte mică probabilitate ca așa ceva să se întâmple. Nu-mi fac vise deșarte! Însă cu muzica e cu totul altceva!

Am reluat în forță seria de spectacole și constatăm și eu și colegii mei că lumea e tare dornică să revină în sălile de concerte. Ceea ce nu poate fi decât un lucru îmbucurător, după aceea perioadă, nici nu știu cum s-o numesc, în care unii au vrut să ne țină închiși în case. Iar noi, artiștii, nu ne-am putut face meseria”, a încheiat artistul.

