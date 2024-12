Dan Capatos, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști și prezentatori TV din România, a povestit recent în cadrul podcastului I AM MEDIA despre cum l-a cunoscut pe Călin Georgescu, candidatul independent la alegerile prezidențiale din 2024. În ciuda faptului că publicul îl cunoaște pe Georgescu mai ales pentru candidatura sa, puțină lume știe că cei doi au avut ocazia să stea la aceeași masă înainte ca Georgescu să devină un nume public.

Capatos a relatat că întâlnirea a avut loc într-un cadru amical, fiind invitat de un prieten comun la o masă la care participa și Călin Georgescu. Prezentatorul TV a avut astfel ocazia să îl cunoască mai bine pe Georgescu. În cadrul discuției, Capatos a subliniat că Georgescu i s-a părut un tip carismatic și inteligent, însă a avut și o observație interesantă, comparându-l cu scriitorul Pavel Coruț, pe care l-a întâlnit la înmormântarea unui general.

„Eu am mâncat de vreo 3 ori cu el (n.r. – Călin Georgescu). Îl cunosc de mulți ani. Prin prisma faptului că sunt foarte bun prieten cu un tip care este bun prieten de-al lui și… probabil și se vor afla și alte amănunte. E fix așa cum îl știa cine îl știa până să intre în turul 2. Se vor spune multe despre el. Se vor spune multe și sunt convins că acum… de acum toată România o să îl cunoască, într-un fel sau altul fiecare își va face o impresie despre el. Însă, cei puțini care l-au cunoscut sau care l-au urmărit sau care au crezut în el… habar nu am câți au fost… cred eu că au această teorie pe care mi-a produs-o și mie… Eu când am stat cu el la masă, adus de către acest bun prieten, i-am și zis: «Bă, mânca-ți-as gura ta, eu am fost prieten cu Pavel Coruț». Ăsta e Pavelul Coruț al vremurilor cu Bubulii, știi ce scria Pavel Coruț… că suntem miezul din lume, că suntem șmecheri. Eu nu am crezut niciodată teoriile astea.

Recomandări Suntem la un bobârnac de turbulențe financiare foarte mari. Cum se traduce revizuirea la negativă a perspectivei ratingului României

„Nu știu ce idei are, că între două întâlniri, a câte o oră, două, într-o masă mai largă, nu mi-am făcut o impresie despre el”

Și am avut și eu ocazia să mă împrietenesc cu Pavel Coruț, să îl cunosc, am fost la înmormântarea generalului Gușă, în acei ani când făceam presă serioasă, și am avut ore întregi, schimburi de idei și îi spuneam că nu credeam și nu cred în continuare că noi suntem miezul… că dacă am fi fost miezul, s-ar fi văzut în viața noastră. Nu știu ce idei are, că între două întâlniri, a câte o oră, două, într-o masă mai largă, nu mi-am făcut o impresie despre el și nici nu l-am căutat pentru că mi să părut un excentric… mi s-a părut un excentric în idei. Noi suntem… domne‘, foarte multe idei”, a spus Dan Capatos în cadrul podcastului I AM MEDIA.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

„L-am cunoscut ca pe un tip ok, inteligent”

Pe lângă acest detaliu, Capatos a descris despre Georgescu că este o persoană excentrică, ceea ce i-a creat o imagine mai aparte în ochii săi. Totodată, jurnalistul a făcut o comparație între toți candidații care au participat la turul I al alegerilor prezidențiale, care ulterior a fost anulat de către Curtea Constituțională a României. Capatos a afirmat că niciunul dintre candidați nu părea suficient de pregătit pentru funcția de președinte.

Recomandări Semnalul de alarmă tras de economiști, după schimbarea perspectivei ratingului de țară: „Suntem la un pas de ‘junk”

„Mi s-a părut așa, că rostogolește niște idei nu… deranjante, nu care să te facă să te simți în pericol cum i se spune acum. În niciun caz nu mi s-a părut un om care patinează foarte rău pe lângă realitate, care să te bage în război, care să facă… tot ce probabil i se va imputa de aici înainte și nu vreau să creadă că sunt neapărat adeptul lui, că poate crede cineva… eu am spus ce cred eu… l-am cunoscut ca pe un tip ok, inteligent, care are o capacitate… ca păstorii aia de la televiziunile… touch the screen, touch the screen. Are un magnetism, are o carismă, ceea ce a lipsit, cel puțin în ultimii 10 ani, i-au lipsi ăstuia cu carisma unei borduri pe care l-am avut noi, pe Iohannis… vai de mama mea.

Ciucă, săracul e nevinovat… nu, asta care și-a bătut joc de noi, înțelegi? Este clar super carismatic, comparând cu tot ce am avut noi ca președinți până acum și inteligența îl ajută să rostogolească… totuși nu știu cât de profund poate fi… până… până unde te poți duce în adâncime cu ideile lui în a te convinge… dacă îl iei aplicat, la bani mărunți cu niște specialiști pe fiecare domeniu în parte, dar nu e neapărat treaba președintelui să le știe pe toată, asta o poate regla din consilieri și el și Elena Lasconi. Sunt convins că au mari carențe în multe zone, dar, repet, nu este o problema. O pot rezolva cu așa… cum am zis… consilier. Dar în niciun caz nu cred că este omul care să vrea cu tot dinadinsul să ne predea rușilor. Să fie ăla care să ne bage în baboi cu americanii să ne facă să renunțăm la NATO și la UE și la nu știu ce…”, a mai precizat Dan Capatos.

Recomandări Procurorul care l-a anchetat și reținut pe comisarul Traian Berbeceanu a primit restanțe salariale de 1,4 milioane de euro. Banii, alocați prin hotărâre de guvern

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News