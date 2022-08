„Depinde de momentul zilei foarte mult. Când sunt la școală, eu îi duc, îi iau pe amândoi și îi livrez, în timpul zilei, când nu sunt la școală, se ocupă bunica. Slavă Domnului, să îi dea sănătate Doamne Doamne!

S-a mutat cu noi și ne ajută, da, mama mea. Suntem o echipă foarte mișto, știu că par niște cuvinte pompoase, dar la noi chiar funcționează.

Dacă suntem organizați și am acceptat ajutorul unei terțe persoane, și anume al mamei mele, suntem foarte bine”, a spus Dan pentru Impact.

„Mama s-a mutat la noi de când am plecat eu la Survivor, acum 2 ani și jumătate – 3 ani, cam așa. Când am plecat, Cristina nu se putea descurca singură cu cariera și doi copii și atunci am apelat la mama și cumva au reușit să își găsească o simbioză soție și soacră. S-au așezat lucrurile”, a declarat el pentru Impact.ro.

„Oficial merge bine, totul este perfect, neoficial întotdeauna există fricțiuni, există și între mine și Cristina după 14 ani de căsnicie. Atâta timp cât există voință din partea amândurora să meargă pe același drum, lucrurile se așază.

Da, au fost momente când eu eram prins la mijloc și atunci am pus piciorul în prag ca orice bărbat adevărat și am zis: descurcați-vă!

Eu am plecat! E foarte greu să iei partea cuiva, pentru că adevărul întotdeauna are două fațete, am căutat să mă fofilez, să nu iau o decizie în favoarea uneia sau alteia”, a povestit Dan pentru sursa citată.

