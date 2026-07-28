Motivul din spatele măsurii și valoarea sancțiunilor

Autoritățile elene au însprit semnificativ legislația privind siguranța pe drumurile publice, introducând sancțiuni financiare severe pentru abaterile de la volan care până acum erau trecute mai ușor cu vederea, relatează publicația Vesti.

Reglementarea se aplică indiferent dacă șoferul părăsește vehiculul sau rămâne la volan. De exemplu, dacă opriți în fața unui local pentru a cumpăra o cafea, o gustare sau pentru a aștepta pe cineva, oprirea completă a motorului este obligatorie.

Lăsarea mașinii „la relanti” în astfel de situații este considerată abatere de la normele privind protecția mediului și ordinea publică.

Autoritățile elene au implementat această restricție din dorința de a combate mai eficient poluarea aerului, de a reduce consumul inutil de carburant și de a diminua disconfortul fonic din zonele aglomerate sau de coastă.

În perioadele caniculare, când utilizarea aerului condiționat la staționare devine o practică frecventă, impactul asupra calității aerului din stațiuni devine o problemă majoră pentru comunitățile locale.

Șoferii surprinși de echipajele de poliție că încalcă această regulă primesc pe loc o amendă contravențională în valoare de 350 de euro.

Polițiștii eleni efectuează controale frecvente în zonele pietonale, în apropierea spațiilor comerciale și în parcările stațiunilor, astfel că riscul de a fi sancționat este unul considerabil pentru cei neinformați.

Explicațiile specialiștilor pentru regula motorului oprit

Obligația de a opri motorul autovehiculului în timpul staționării voluntare pe drumurile din Grecia a provocat numeroase dezbateri în rândul conducătorilor auto. Experții în domeniul auto și al protecției mediului subliniază însă că o astfel de măsură este complet justificată din punct de vedere tehnic și ecologic.

Autoturismele moderne beneficiază de tehnologii avansate care elimină necesitatea funcționării prelungite a motorului „la relanti”, astfel că oprirea acestuia în timpul opririlor mai lungi este extrem de recomandată.

Funcționarea inutilă a motorului în timp ce mașina stă pe loc generează un consum inutil de combustibil și contribuie la acumularea noxelor în spațiile aglomerate sau în stațiunile turistice, fără a aduce vreun beneficiu funcționării vehiculului.

Oficialii eleni au subliniat că interdicția vizează strict staționările voluntare, cum ar fi opririle pentru cumpărături, părăsirea temporară a mașinii sau așteptarea unei persoane.

Restricția nu se aplică în cazurile în care oprirea este impusă direct de condițiile de circulație. Astfel, șoferii nu riscă nicio sancțiune atunci când așteaptă la semafor, la trecerile de pietoni sau când sunt blocați în ambuteiaje și coloane de mașini. În aceste circumstanțe, menținerea motorului pornit este considerată o necesitate tehnică pentru derularea în siguranță a traficului rutier.

De asemenea, șoferii care circulă pe șoselele din Grecia sunt avertizați să respecte limitele de viteză și să fie atenți la ceilalți participanți la trafic. Noul Cod Rutier elen prevede sancțiuni severe pentru depășirea limitelor legale, iar cei care depășesc 200 km/h riscă o amendă de 2.000 de euro și suspendarea permisului de conducere pentru un an.

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