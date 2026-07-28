Ciprian Ciucu spune că regretă că a candidat pentru Primăria București

Ciprian Ciucu, primarul general al Bucureștiului, a vorbit deschis despre provocările uriașe întâmpinate de la preluarea mandatului în 2025. Ciprian Ciucu a fost ales primar al Capitalei în decembrie 2025, la câteva luni după ce Nicușor Dan și-a preluat mandatul de președinte al României. Într-un interviu acordat publicației Cotidianul, acesta a recunoscut că, din perspectiva personală, ar fi fost mai bine să rămână primar de sector.

„M-a pus dracu să candidez pe acești doi ani, am găsit orașul cum l-am găsit. La nivel personal, regret că am candidat. La nivel public, nu, îmi asum această misiune. Era bine să fiu primar de sector, la nivel personal. Poate nici nu aveam dosar penal”, a declarat Ciucu, în timpul interviului.

Reamintim că primarul Ciprian Ciucu a fost acuazat, în urmă cu o lună, de procurorii DNA de luare de mită. Edilul a declarat încă de la acel moment că este nevinovat.

Ciucu spune că a preluat conducerea unui oraș cu grave probleme financiare

Ciprian Ciucu a subliniat că a preluat conducerea unui oraș cu grave probleme financiare și administrative, iar schimbarea din 2025 a vizat doar persoana primarului, nu și structura administrației.

„Am venit la o masă pusă. Singurul lucru care s-a schimbat în 2025 a fost primarul. Primăria a rămas acolo, cu cei doi viceprimari și alți oameni în funcție”, a explicat edilul.

În ciuda dificultăților, primarul afirmă că este hotărât să ia măsurile necesare pentru a preveni un colaps financiar al Capitalei, chiar dacă acestea sunt nepopulare.

„Eu sunt primarul care a tras lozul necâștigător și care trebuie să ia deciziile nepopulare”, a spus acesta, adăugând că evitarea problemelor ar fi fost posibilă doar prin adoptarea unui discurs populist și prin contractarea de noi împrumuturi. „Am două opțiuni: să mă fac că nu văd, să inventez adversari, să adopt un discurs suveranist, să iau împrumuturi și să îngreunez situația care va exploda. Sau să iau deciziile nepopulare, indiferent de costul electoral, ca să nu intre în incapacitate de plată”, a mai spus el.

Ce spune Ciprian Ciucu despre sistemul de termoficare din București

Un alt punct sensibil abordat de Ciucu este situația sistemului de termoficare al Capitalei, despre care afirmă că are un design care îl condamnă la eșec.

„Sistemul e proiectat să se ducă în gard. Are un design care îl duce clar către o implozie masivă”, a declarat primarul. Acesta a menționat că, odată cu trecerea de la fosta RADET la Termoenergetica, a fost moștenită o datorie de aproximativ 5 miliarde de lei, ceea ce agravează situația financiară.

Un proces cu Guvernul ar putea duce Bucureștiul în incapacitate de plată, mai spus edilul

Ciprian Ciucu a avertizat că un proces în curs cu Guvernul ar putea împinge Bucureștiul în incapacitate de plată, dacă Primăria Capitalei va fi obligată să returneze 3,5 miliarde de lei.

„Dacă pierdem procesul cu Guvernul și trebuie să le dăm 3,5 miliarde de lei, intrăm în incapacitate de plată. Să vedem atunci câți se înghesuie să fie primari generali”, a spus edilul în interviul acordat cotidianul.ro.

Primarul a reiterat angajamentul său de a face tot posibilul pentru a îmbunătăți situația financiară a orașului, chiar dacă acest lucru presupune măsuri drastice și riscuri electorale.

Ciprian Ciucu a fost ales primar general al Bucureștiului în decembrie 2025

Ciprian Ciucu, fostul primar liberal al Sectorului 6, a câștigat alegerile locale parțiale desfășurate pentru Primăria Municipiului București pe 7 decembrie 2025. După numărarea tuturor voturilor din cele 1.289 de secții din Capitală, reprezentantul PNL s-a impus cu un avans clar de 14 procente față de ocupanta locului secund.

Rezultatele oficiale finale au arătat că Ciprian Ciucu a obținut 36,16% din opțiunile bucureștenilor. Pe locul al doilea s-a clasat Anca Alexandrescu, susținută de AUR, cu 21,94% din voturi, urmată de Daniel Băluță (PSD) cu 20,51% și de Cătălin Drulă (USR) cu 13,9%. În cifre absolute, diferența dintre primul loc și poziția a doua a fost de peste 80.000 de voturi.

Mandatul lui Ciprian Ciucu la PMB ar urma să se încheie în toamna anului 2028

Noul edil al Capitalei nu a primit un mandat complet de patru ani. Deoarece scrutinul a fost organizat în regim parțial, după ce fostul primar Nicușor Dan a fost ales președinte al României în primăvara anului 2025.

Ciprian Ciucu a preluat conducerea Primăriei Generale doar pentru restul perioadei rămase din ciclul electoral 2024–2028, adică pentru aproximativ doi ani și jumătate.

Cine este Ciprian Ciucu, actualul primar al Capitalei

Născut la Pitești în martie 1978, Ciprian Ciucu a absolvit Facultatea de Științe Politice din cadrul SNSPA București. Cariera sa în administrația publică centrală a debutat la vârsta de 23 de ani, când a lucrat în departamentul de Relații Publice al Președinției României, ocupându-se de comunicarea cu presa și organizarea de evenimente.

Ciprian Ciucu s-a afirmat în prima linie politică în anul 2020, când a câștigat alegerile pentru Primăria Sectorului 6, comunitate cu aproximativ 400.000 de locuitori. El și-a reconfirmat acest mandat la scrutinul din vara anului 2024. Deși a condus organizația PNL București între iulie 2021 și februarie 2023, a demisionat din această funcție pentru a se dedica proiectelor edilitare locale, fiind la acel moment un opozant al alianței strânse cu PSD.

În noiembrie 2024, el a fost numit prim-vicepreședinte interimar al PNL, preluând atribuții executive la nivel național.

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