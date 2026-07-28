După divorțul de Andreea Popescu, alături de care are trei copii, Rareș Cojoc și-a regăsit echilibrul pe plan sentimental. Campionul mondial la dans sportiv trăiește o nouă poveste de dragoste. Femeia care i-a cucerit inima este Claudia Dumitru și a atras imediat atenția celor din jur. Tânăra nu este străină de lumina reflectoarelor. Claudia Dumitru are o carieră solidă și apreciată în domeniul modei.

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Un model internațional în plină ascensiune

Claudia Dumitru este iubita lui Rareș Cojoc după divorțul de Andreea Popescu. Ea este un model cu o carieră internațională în plină dezvoltare. De-a lungul timpului, tânăra a colaborat cu agenții de modă de top și a defilat pe podiumuri importante din străinătate.

Frumusețea și profesionalismul au recomandat-o pentru numeroase ședințe foto de renume și campanii de imagine, reușind să își construiască un nume în industria de modeling înainte de a fi asociată cu Rareș Cojoc, campion mondial la dans sportiv.

Cum a fost surprinsă alături de Rareș Cojoc

Relația dintre cei doi a devenit vizibilă în spațiul public odată cu aniversarea campionului mondial. La sfârșitul lunii mai, când Rareș Cojoc a împlinit 37 de ani, acesta a organizat o petrecere într-un local exclusivist din București, având alături cele mai importante persoane din viața sa.

Conform Cancan, Claudia Dumitru și Rareș Cojoc au fost nedespărțiți pe parcursul întregii seri. Cei doi au dansat, au râs și au fost protagoniștii unor momente pline de tandrețe, atrăgând toate privirile celor prezenți. Unul dintre cele mai romantice momente ale nopții a fost cel în care sportivul i-a dăruit parteneri sale un buchet impresionant de trandafiri albi.

Legătura dintre ei pare una din ce în ce mai strânsă, cei doi bifând deja și prima lor vacanță împreună peste hotare. Fotomodelul a publicat în mediul online prima fotografie oficială alături de fostul soț al Andreei Popescu.

Sursa foto: Instagram – Claudia Dumitru