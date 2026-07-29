El a declarat că prin „sistem” înțelege persoane infiltrate în justiție și în instituțiile de forță care au fost numite și menținute în funcții pentru a servi interesele unor politicieni.

„Când am zis sistem, nu m-am referit exclusiv la Servicii. Și nu mă refer la Servicii otova. Pentru că nu Serviciile… Și am definit o poliarhie, diferiți oameni infiltrați, puși de politicieni în anumite funcții, care protejează pe politicieni și răspund la butoane. Deci nu este ceva ierarhic, așa, ascuns, ci sistemul l-am definit foarte clar. Sunt oameni în sistemul de justiție și în instituțiile de forță care au fost puși acolo și menținuți pentru a răspunde unor politicieni și care, la rândul lor, pentru că politicienii vin și pleacă, ei sunt permanenți, au obținut foarte multă putere și cresc anumiți politicieni. Sau îi protejează. Acesta este sistemul”, a afirmat primarul Capitalei.

„Nu SRI-ul ca instituție, SIE, STS-ul, SPP-ul sunt sistemul. Sau justiția ca atare. Și sunt diferite grupuri care, de obicei, sunt și în competiție unele cu celelalte. Acesta este sistemul, așa cum l-am definit eu”, a adăugat Ciprian Ciucu, care este urmărit penal și sub control judiciar în dosarul în care a fost acuzat de DNA de luare de mită.

De unde a plecat totul

Pe 21 iunie, la Congresul Extraordinar al PNL, Ciprian Ciucu a spus că „sistemul a ales să pună presiune pe Partidul Național Liberal” și l-a criticat pe fostul premier desemnat de președintele Nicușor Dan, Adrian Veștea, despre care a spus că „nu își aparține”.

„Ce este sistemul? Greu de definit. Inițial nu știi dacă există sau nu, dar dacă ești un om liber, ai șansa să afli pe pielea ta în cel mai brutal mod cu putință”, a spus atunci Ciprian Ciucu.

Și a continuat: „Știți care este problema cu sistemul? Că spre deosebire de noi, sistemul nu participă niciodată în alegeri. Adică nu candidează, că de participat participă. Pentru sistem nu contează dacă ia deciziile greșite, alții vor plăti. Populația și politicienii vor plăti, dar niciodată sistemul. Sistemul e etern în gradele și funcțiile lor, care rămân și după noi”.

„Aceiași oameni care îl împing astăzi pe Adrian Veștea să formeze un Guvern sunt aceiași oameni care au pregătit operațiunea specială căreia astăzi trebuie să-i fac față și o să vin cu detalii. Apropo de Adrian Veștea, cred că Adrian Veștea nu-și aparține”, a conchis prim-vicepreședintele PNL pe 21 iunie.

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