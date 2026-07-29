  • Bloggerul ucrainean a petrecut 4 luni în București și a descris orașul drept unic în Europa, remarcând abundența spațiilor verzi și arhitectura impresionantă. În videoclipul său de pe YouTube, acesta a criticat traficul intens și infrastructura rutieră complicată.
  • Rostislav Mihailișin a fost surprins de popularitatea teraselor de pe trotuarele înguste, dar a avertizat asupra „capcanelor turistice, unde prețurile sunt ridicate. Bloggerul a sugerat locuințe în centrul orașului pentru o experiență autentică
  • În București, barierele lingvistice sunt aproape inexistente, datorită tinerilor care vorbesc fluent engleza, iar „orașul se remarcă prin piste de biciclete bine amenajate și contrastul arhitectural între clădiri istorice și moderne”.

Un blogger ucrainean cunoscut, Rostislav Mihailișin, a petrecut patru luni în București și și-a împărtășit impresiile despre viața din capitala României.

Într-un videoclip publicat pe canalul său de YouTube, Mihailișin descrie orașul ca fiind „unic în Europa datorită abundenței spațiilor verzi”, dar critică traficul intens și infrastructura rutieră complicată. Bloggerul a oferit și sfaturi pentru cei care intenționează să locuiască în București.

„Un oraș scufundat în verdeață”

„Centrul orașului este literalmente scufundat în copaci, iar micile parcuri și colțurile liniștite creează impresia că te plimbi într-un parc miniatural”, a declarat spune Rostislav Mihailișin. „Nu mă aștepta la asta”, a adăugat el.

El a fost impresionat de arhitectura orașului, „care combină clădiri în stil francez cu structuri moderne”, și a menționat că Bucureștiul își merită renumele de „Micul Paris”, datorită monumente precum Arcul de Triumf.

Micile piețe și colțurile confortabile creează senzația că te plimbi constant printr-un fel de mini-parc.

Provocările traficului

Traficul rutier intens a fost o sursă importantă de frustrare pentru blogger. „Am pierdut un tren din cauza blocajelor în trafic. Am luat un taxi cu o oră înainte, dar am rămas blocat atât de mult încât a trebuit să abandonez taxiul și să iau un alt mijloc de transport”, și-a amintit el.

Multe dintre activitățile sale au fost reprogramate pentru orele prânzului, când traficul este mai puțin intens.

Locuințe și atmosfera orașului

Pentru cei care plănuiesc să stea mai mult timp în București, Mihailișin sugerează că locuințele din centrul orașului sunt cea mai bună opțiune.

„Alegeți o locuință aproape de centru. Acolo simți cu adevărat atmosfera autentică a orașului”, a spus el, adăugând că alegerea unui cartier nepotrivit poate diminua farmecul Bucureștiului.

Terase și „capcane turistice”

Bloggerul a fost surprins de popularitatea teraselor amplasate pe trotuarele înguste, menționând că pietonii sunt nevoiți să se strecoare printre mese.

Pentru mine, este un mare mister de ce oamenii stau la terasele care sunt situate pe trotuar… Când trec așa pe lângă ei, ca să nu ating cafeaua aia, ca să nu ating mâncarea aia, și ei simt plăcere!

De asemenea, el avertizează turiștii să evite localurile prea comerciale, unde prețurile sunt semnificativ mai mari decât în alte locuri: „O ceașcă obișnuită de cafea costă 5-6 dolari, iar clătitele costă 15-20 de dolari!”.

Barierele lingvistice „inexistente”

Printre aspectele pozitive ale orașului, Mihailiștin a evidențiat pistele de biciclete bine amenajate, parcurile îngrijite și contrastul arhitectural dintre clădirile istorice și cele contemporane.

El a remarcat, de asemenea, că barierele lingvistice sunt aproape inexistente, deoarece mulți tineri români vorbesc fluent limba engleză.

În România, dacă vorbești cu cineva tânăr în engleză, sunt 80% șanse să fii înțeles.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Viva.ro
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Anastasia, tânăra dată dispărută în București, prin RO-Alert, și găsită ulterior decedată. Ultimele clipe din viața fetei i-au tulburat chiar și pe anchetatori
Unica.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Anastasia, tânăra dată dispărută în București, prin RO-Alert, și găsită ulterior decedată. Ultimele clipe din viața fetei i-au tulburat chiar și pe anchetatori
Robbie Williams, dedicație în genunchi în fața Mădălinei Ghenea. Artistul și actrița au fost protagoniștii unui moment cu adevărat spectaculos. Foto
Elle.ro
Robbie Williams, dedicație în genunchi în fața Mădălinei Ghenea. Artistul și actrița au fost protagoniștii unui moment cu adevărat spectaculos. Foto
gsp
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
GSP.RO
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
GSP.RO
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
Parteneri
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini
Tvmania.ro
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini

Știri România

Parteneri
Blocarea angajărilor după gradul de ocupare a paturilor riscă să lovească marile spitale. Avertismentul reprezentanților pacienților
Adevarul.ro
Blocarea angajărilor după gradul de ocupare a paturilor riscă să lovească marile spitale. Avertismentul reprezentanților pacienților
Marius Mitran dezvăluie „Testamentul lui Mircea Lucescu” în ziua în care „Il Luce” ar fi împlinit 81 de ani
Fanatik.ro
Marius Mitran dezvăluie „Testamentul lui Mircea Lucescu” în ziua în care „Il Luce” ar fi împlinit 81 de ani
Iranul a lansat rachete balistice spre bazele SUA, iar petrolul WTI a sărit cu până la 5%
Financiarul.ro
Iranul a lansat rachete balistice spre bazele SUA, iar petrolul WTI a sărit cu până la 5%
Parteneri
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
O influenceriţă a desfăcut o doză de suc cu Rolex-ul, ironizând ANAF-ul. Ce pedeapsă a primit Simona
ObservatorNews.ro
O influenceriţă a desfăcut o doză de suc cu Rolex-ul, ironizând ANAF-ul. Ce pedeapsă a primit Simona
Tragedia înfiorătoare a momentului în România! Artista noastră și-a luat Adio pe Facebook și a murit! Am aflat chiar acum și nu ne mai revenim din șoc! Ce i s-a întâmplat este crunt
Libertateapentrufemei.ro
Tragedia înfiorătoare a momentului în România! Artista noastră și-a luat Adio pe Facebook și a murit! Am aflat chiar acum și nu ne mai revenim din șoc! Ce i s-a întâmplat este crunt
Parteneri
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
GSP.ro
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
GSP.ro
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
Parteneri
NOI SCUMPIRI la carburanți. Motorina sare de 10 lei pe litru la Petrom și Rompetrol
Mediafax.ro
NOI SCUMPIRI la carburanți. Motorina sare de 10 lei pe litru la Petrom și Rompetrol
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Wowbiz.ro
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Wowbiz.ro
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Zodia care încheie luna iulie cu lacrimi amare! Cumpănă pentru acest nativ
Redactia.ro
Zodia care încheie luna iulie cu lacrimi amare! Cumpănă pentru acest nativ
România, zguduită de o mișcare seismică în această după-amiază. Unde s-a produs cutremurul
KanalD.ro
România, zguduită de o mișcare seismică în această după-amiază. Unde s-a produs cutremurul

Politic

Parteneri
Fosta juristă de la spitalul de Neurochirurgie trebuie să restituie unității medicale peste 100.000 de euro din cauză că nu și-ar fi făcut treaba pentru care era plătită
ZiaruldeIasi.ro
Fosta juristă de la spitalul de Neurochirurgie trebuie să restituie unității medicale peste 100.000 de euro din cauză că nu și-ar fi făcut treaba pentru care era plătită
Alarmă! Echipa ai cărei fani au creat haos pe străzile din Centrul Vechi se întoarce în România
Fanatik.ro
Alarmă! Echipa ai cărei fani au creat haos pe străzile din Centrul Vechi se întoarce în România
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem
Spotmedia.ro
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem