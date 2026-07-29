Bloggerul ucrainean a petrecut 4 luni în București și a descris orașul drept unic în Europa, remarcând abundența spațiilor verzi și arhitectura impresionantă. În videoclipul său de pe YouTube, acesta a criticat traficul intens și infrastructura rutieră complicată.

Rostislav Mihailișin a fost surprins de popularitatea teraselor de pe trotuarele înguste, dar a avertizat asupra „capcanelor turistice, unde prețurile sunt ridicate. Bloggerul a sugerat locuințe în centrul orașului pentru o experiență autentică

În București, barierele lingvistice sunt aproape inexistente, datorită tinerilor care vorbesc fluent engleza, iar „orașul se remarcă prin piste de biciclete bine amenajate și contrastul arhitectural între clădiri istorice și moderne”.

Un blogger ucrainean cunoscut, Rostislav Mihailișin, a petrecut patru luni în București și și-a împărtășit impresiile despre viața din capitala României.

Într-un videoclip publicat pe canalul său de YouTube, Mihailișin descrie orașul ca fiind „unic în Europa datorită abundenței spațiilor verzi”, dar critică traficul intens și infrastructura rutieră complicată. Bloggerul a oferit și sfaturi pentru cei care intenționează să locuiască în București.

„Un oraș scufundat în verdeață”

„Centrul orașului este literalmente scufundat în copaci, iar micile parcuri și colțurile liniștite creează impresia că te plimbi într-un parc miniatural”, a declarat spune Rostislav Mihailișin. „Nu mă aștepta la asta”, a adăugat el.

El a fost impresionat de arhitectura orașului, „care combină clădiri în stil francez cu structuri moderne”, și a menționat că Bucureștiul își merită renumele de „Micul Paris”, datorită monumente precum Arcul de Triumf.

Micile piețe și colțurile confortabile creează senzația că te plimbi constant printr-un fel de mini-parc.

Provocările traficului

Traficul rutier intens a fost o sursă importantă de frustrare pentru blogger. „Am pierdut un tren din cauza blocajelor în trafic. Am luat un taxi cu o oră înainte, dar am rămas blocat atât de mult încât a trebuit să abandonez taxiul și să iau un alt mijloc de transport”, și-a amintit el.

Multe dintre activitățile sale au fost reprogramate pentru orele prânzului, când traficul este mai puțin intens.

Locuințe și atmosfera orașului

Pentru cei care plănuiesc să stea mai mult timp în București, Mihailișin sugerează că locuințele din centrul orașului sunt cea mai bună opțiune.

„Alegeți o locuință aproape de centru. Acolo simți cu adevărat atmosfera autentică a orașului”, a spus el, adăugând că alegerea unui cartier nepotrivit poate diminua farmecul Bucureștiului.

Terase și „capcane turistice”

Bloggerul a fost surprins de popularitatea teraselor amplasate pe trotuarele înguste, menționând că pietonii sunt nevoiți să se strecoare printre mese.

Pentru mine, este un mare mister de ce oamenii stau la terasele care sunt situate pe trotuar… Când trec așa pe lângă ei, ca să nu ating cafeaua aia, ca să nu ating mâncarea aia, și ei simt plăcere!

De asemenea, el avertizează turiștii să evite localurile prea comerciale, unde prețurile sunt semnificativ mai mari decât în alte locuri: „O ceașcă obișnuită de cafea costă 5-6 dolari, iar clătitele costă 15-20 de dolari!”.

Barierele lingvistice „inexistente”

Printre aspectele pozitive ale orașului, Mihailiștin a evidențiat pistele de biciclete bine amenajate, parcurile îngrijite și contrastul arhitectural dintre clădirile istorice și cele contemporane.

El a remarcat, de asemenea, că barierele lingvistice sunt aproape inexistente, deoarece mulți tineri români vorbesc fluent limba engleză.

În România, dacă vorbești cu cineva tânăr în engleză, sunt 80% șanse să fii înțeles.

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