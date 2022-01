În vârstă de 47 de ani, Dan Helciug nu a mai avut așa de multe proiecte pe plan profesional, așa că a petrecut mai mult timp în familie. E mândru de soție, de copiii care au crescut foarte mult. Băiatul e cel care îl ajută în carieră, Luca se pricepe să scrie diferite texte.

„Copiii mei au crescut, Luca este clasa a VIII-a, e bărbățelul casei, mă ajută la idei de texte, e foarte bun la limba și literatură română. Ruxandra e clasa a 2-a și mă învață să dansez. Este o foarte bună dansatoare, acum e în faza Michael Jackson, îl imită foarte bine, are pălăriuță… E o adevărată domnișoară”, a spus el pentru Click.

Totodată, artistul a mărturisit că nu a mai apărut în prea multe emisiuni de televiziune, însă își dorește să meargă cu soția la „Asia Express”, emisiunea difuzată pe Antena 1. „N-am mai participat la reality-show-uri, dar aș merge cu soția mea la Asia Express, mi se pare tare experiența”, a mai povestit cântărețul.

Dan Helciug, semifinalist la Eurovision România 2022

După o pauză de aproximativ 10 ani, Dan Helciug participă la Eurovision. Este semifinalist în selecția Eurovision România 2022. El concurează cu piesa „241”.

„Piesa cu care particip la Eurovision se numește „241” și e de pe albumul la care lucrez acum, un nou concept de rock electronic, folck indie, ceva de genul ăsta, dar oricum, este un experiment ce fac. Am piesa în română, dar i-am făcut text în engleză, având în vedere că e pentru Eurovision. N-am mai participat cu o piesă la Eurovision de 10 ani. Am prezentat și am fost invitat să cânt”, a mai povestit Dan Helciug.

