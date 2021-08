Ce a pățit familia lui Dan Helciug la o mănăstire din Maramureș. „Au ieșit măicuțele speriate”

„A vrut Ruxi să se dea cu Mocănița și imediat Dan a percutat. Am vizitat toate mănăstirile importante, iar la Mănăstirea Peri, Ruxi s-a agățat de o frânghie, ca să se dea huța, dar a tras clopotul.

Au ieșit măicuțele speriate, dar ne-am făcut că nu suntem cu ea! Iar la Mănăstirea Bârsana a fost și mai și. Luca și Ruxi s-au strecurat în sala de protocol. I-a găsit Maica Filofteia citind un catastif secret, din care oricum nu pricepeau nimic”, a dezvăluit Elena pentru impact.ro.

Ruxi, fiica lui Dan Helciug, a demonstrat că are personalitate de mică, a făcut nazuri la fiecare pas.

„La Săpânța, a zis că am dus-o la Cimitirul Vesel ca să o întristăm, nu i s-a părut deloc amuzant ce scrie pe cruci. Iar la Cascada Cailor s-a enervat că a mers pe jos degeaba și că n-a văzut niciun cal. Noroc că Luca a fost în extaz.

Am stat la Anuța, în Susani, la poalele muntelui Gutâi, sub Creasta Cocoșului. E un vis aici! Nu a scăpat vreo trambulină nesărită, leagăn nezgâlțâit sau piscină liniștită. Am făcut balamuc și hărmălaie peste tot. Maramureșenii îl iubesc pe Dan, a făcut sute de poze. Cu Mocănița am fost dați pe spate, au fost 5 ore de uimire. În sfârșit, Ruxi a fost încântată!”, a mai spus soția artistului pentru aceeași sursă.

Dan Helciug, pentru a-și întreține familia, a câștigat bani din diverse activități în pandemie. „Câștig bani din dublat voci pentru desene animate, am avut și un film, recent, pentru export, dar pun voci și în reclame, totul însă la limita supraviețuirii. Este telemuncă. Pandemia asta ne-a nenorocit.

Eu n-am aplicat pentru acea indemnizație de la Stat, pentru că n-aș mai putea face nimic, nu mai ai voie să ai contracte, pe perioada plății, nu pot sta chiar degeaba”, a spus artistul pentru impact.ro în primăvara acestui an.

