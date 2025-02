Simona Halep, în vârstă de 33 de ani, a fost eliminată, marţi, 4 februarie, în primul tur la Transylvania Open, turneu organizat la Cluj-Napoca, iar sportiva a vorbit despre retragerea din tenis. Dan Negru a avut prima reacție.

„Acum că s-a retras, o pot spune: Halep a fost o întâmplare. O dată la 50 de ani. Atât a trecut de când Ilie Năstase a fost nr. 1 în 1973. Atât putem: o dată la jumătate de secol. Prima ediție a Australian Open a avut loc în 1905. Noi încă nu făceam răscoala din 1907.

Suntem minori în performanțe sportive! 62% dintre noi nu practică nicio activitate fizică și am ajuns țara cu cel mai mic procent de sport de masă din Europa: 5%! România are 7 bazine de înot olimpice omologate. Ungurii au sute…

De aceea, Halep, Duckadam, Nadia, Ilie, David sunt întâmplări! Dacă aș da timpul înapoi, i-aș cere Simonei să nu mai spună niciodată: Suntem o țară mică. Îi țin minte declarația asta! NU! Nu suntem mici. Suntem doar neputincioși. Dar uneori adevărata forță ți-o regăsești abia în neputință!”, a postat Dan Negru pe contul de socializare!

Mesajul Simonei Halep despre retragerea din tenis

„Ceea ce am realizat în tenis nici nu visam. Familia mea a fost tot timpul alături de mine. Fără ei nu aş fi ceea ce sunt astăzi. Iau această decizie cu sufletul împăcat şi întotdeauna am fost realistă cu mine. Corpul meu nu mai duce atât de mult. De aceea am vrut să vin astăzi la Cluj, să joc în faţa dumneavoastră şi să îmi iau la revedere de pe terenul de tenis”, a spus Simona Halep.

