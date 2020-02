De Livia Lixandru,

„Și RTNC (Televiziunea Națională din Congo) e în breaking news de coronavirusu. La ei, în Congo, anul trecut au murit 6000 de copii într-o epidemie de pojar! N-a vorbit nimeni despre asta.

În Afganistan, mor anual 30 mii de copii din cauza înfometării. OMS zice că 300 de copii mor de foame în fiecare oră în toată lumea. Fără breaking news!’ a scris prezentatorul, revoltat, pe contul său de Facebook.

„Ați văzut la noi vreun breaking news despre „boala sărăciei’ cu care au fost înregistrați 11 mii de români anul trecut? România e campioana Europei la TBC. Tot contagioasă și tot potențial fatală.

Știu, una vindecabilă și alta încă nu. Dar când coronavirusul va trece, România va rămâne campionă la tuberculoză. Și ăia 300 de copii vor continua să moară de foame în fiecare oră. Tot fără breaking news-uri…”, a continuat Dan Negru.

„După ce Netflixul și online-ul au bubuit în ultimii ani televiziunea clasică, cornavirusul a readus audiențe uriașe ecranelor TV clasice din toată lumea. Așa arată sondajele din Italia, Franța, China, Anglia, Germania. Adică, țările unde televiziunea clasică scădea.

În Italia, știrile și-au triplat audiența cu ajutorul coronavirusului și în China numărul telespectatorilÎn România, profesorul Streinu Cercel spunea ieri că virusul coronavirus e de 10 ori mai slab decat virusul gripal. Și de mii de ori mai promovat.

OMS a reamintit ieri că gripa normală face 60 mii de morți anual în Europa. Doar că morții de gripă clasică fac audiențe mai mici decat bolnavii-sănătoși de coronavirus”, a scris Dan Negru, astăzi, pe pagina sa de Facebook.

Citește ultimele știri despre Coronavirus in Romania

Corespondență din Milano de la trimisul special Libertatea. Turism în vremea coronavirusului: city-tour cu autobuzul gol și chelneri cu mănuși chirurgicale

Un bărbat din Olt care a călătorit în avion cu italianul infectat s-a plimbat prin București și s-a dus la o emisiune TV! Cum a fost găsit

Andreea Marin a vorbit pentru prima oară despre problemele cu inima, pe care le are de câțiva ani: „Simțeam că nu mai am aer!”