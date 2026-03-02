De această dată, prezentatorul de la Kanal D a vorbit pe pagina lui de Facebook despre războiul pe care Israel și SUA l-au început împotriva Iranului, după care autoritățile de la Teheran au reacționat și au trimis rachete și drone către zone precum Dubai, Abu Dhabi sau Doha.

Dan Negru îi îndeamnă pe cei care îl urmăresc și îi citesc postările să nu fie cuprinși de panică, deoarece războaiele din Orientul Mijlociu sunt constante de foarte mulți ani.

Mesajul transmis de prezentatorul de la Kanal D subliniază caracterul istoric, ciclic și peren al conflictelor din Orientul Mijlociu, el folosind citate atribuite lui Omar Khayyam și reflecții despre războiul Iran-Irak. Din postarea făcută de Dan Negru în medul online se poate înțelege că războaiele din Orientul Mijlociu sunt un lucru normal, nu unul neașteptat.

Iată mai jos ce a scris Dan Negru pe internet, despre războiul pe care Israel și SUA l-au pornit împotriva Iranului:

„Opriți-vă din spaimă! Sunt peste 5.000 de ani de conflicte în Orientul Mijlociu. Nu e nimic nou! Omar Khayyam, născut în Persia, Iranul de azi, spunea acum o mie de ani că: «În orient, fierul nu ruginește niciodată»!

De la războaiele dintre civilizațiile din Mesopotamia până la cruciade sau la cuceririle lui Alexandru cel Mare, războiul a fost aproape un firesc al vieții acolo… În toată copilăria și adolescența mea, în anii 80, erau știri despre războiul Iran – Irak. Țin minte și bancurile despre războiul din Orient…

Pe piatra funerară a unei cămile moarte în războiul din Orient scria: «Aici zace cămila Layla, care a lovit cu copita un căpitan, trei sergenți, 15 soldați și o grenadă»…

Omar Khayyam, născut în Persia, Iranul de azi, ne-a explicat poate cel mai bine viața: «Iată singurul adevăr: suntem pionii unei partide de șah jucată de Divinitate. Ne mută, ne oprește, ne mută iar, apoi ne aruncă unul câte unul în cutia neantului»”.

Vremea se încălzește considerabil și temperaturile maxime ajung până la 15 grade Celsius. Prognoza meteo ANM în perioada 2 – 15 martie 2026
Știri România 13:55
Vremea se încălzește considerabil și temperaturile maxime ajung până la 15 grade Celsius. Prognoza meteo ANM în perioada 2 – 15 martie 2026
Primăriile din România care au plătit 63.000 de euro pentru abonamente la ChatGPT. Cum e folosită AI
Știri România 13:44
Primăriile din România care au plătit 63.000 de euro pentru abonamente la ChatGPT. Cum e folosită AI
Clipe de coșmar pentru Dorian Popa în Japonia. „Nu-mi aduc aminte decât bomba și cum s-a făcut roșu deodată. Am crezut că sunt în Iad"
Stiri Mondene 13:56
Clipe de coșmar pentru Dorian Popa în Japonia. „Nu-mi aduc aminte decât bomba și cum s-a făcut roșu deodată. Am crezut că sunt în Iad”
Ce spune Dan Negru despre conflictele din Orientul Mijlociu: „Opriți-vă din spaimă. Nu e nimic nou"
Stiri Mondene 13:25
Ce spune Dan Negru despre conflictele din Orientul Mijlociu: „Opriți-vă din spaimă. Nu e nimic nou”
Primul mesaj după asasinarea lui Ali Khamenei venit din Guvernul României. Nicușor Dan nu a transmis nimic după ce Israelul și SUA au atacat Iranul
Politică 01 mart.
Primul mesaj după asasinarea lui Ali Khamenei venit din Guvernul României. Nicușor Dan nu a transmis nimic după ce Israelul și SUA au atacat Iranul
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Politică 27 feb.
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
