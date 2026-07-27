Potrivit People, artista a petrecut ultimele săptămâni în Europa, participând la evenimente de modă și bucurându-se de o vacanță alături de familie și prieteni. Lopez a publicat pe Instagram mai multe imagini de la cina aniversară organizată într-un restaurant din Paris, unde invitații au întâmpinat-o cu un tort.

„Exact sentimentul acesta… Mi-am sărbătorit ziua la Paris! Mulțumesc, Anastasia și Claudia, pentru cea mai frumoasă petrecere aniversară din Paris. Vă iubesc pe amândouă pentru totdeauna”, a scris artista.

De ziua sa, Jennifer Lopez a distribuit și un videoclip filmat în timpul unei plimbări cu mașina, însoțit de un fragment din celebrul discurs „The Man in the Arena”, rostit de fostul președinte american Theodore Roosevelt, despre curajul de a merge înainte în ciuda criticilor

Anastasia Soare a publicat pe Instagram mai multe imagini de la petrecere și i-a transmis artistei un mesaj emoționant. Antreprenoarea româno-americană a amintit că prietenia lor durează încă din perioada în care Jennifer Lopez filma Selena și a spus că este mândră de parcursul acesteia.

„La mulți ani, Jennifer! Încă din perioada în care filmai «Selena», am avut privilegiul să te văd transformându-te în vedeta și femeia extraordinară care ești astăzi. Sunt atât de mândră de tine și atât de recunoscătoare pentru toți acești ani, pentru amintirile și prietenia noastră. Te voi iubi pentru totdeauna”, a scris Anastasia Soare, pe Instagram.

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