Într-un interviu acordat luni pentru postul de televiziune bTV, Todor Tagarev a cerut Ministerului bulgar al Apărării să explice de ce caută piese de schimb pentru avioanele sovietice MiG-29 sau intenționează să cumpere alte avioane de acest tip la mâna a doua, în condiţiile în care ţara are avioane de vânătoare noi.

„În loc să ne îndreptăm spre dezvoltarea capacităţilor pentru echipamente noi şi achiziţionarea altor sisteme de apărare împotriva dronelor şi de apărare antirachetă, ne bazăm pe cele vechi” de fabricație sovietică, a spus fostul ministru bulgar al apărării.

Tagarev a reamintit că atunci când a ridicat problema achiziţionării de avioane la mâna a doua de la aliaţi, inclusiv după lansarea invaziei ruse la scară largă din Ucraina, o parte a politicienilor de la Sofia s-a opus acestei idei, cu ironii că Bulgaria nu va plăti pentru „vechituri”. El a dat exemplul României, care a doborât drone cu ajutorul unor avioane F-16, chiar dacă sunt cumpărate la mâna a doua de la aliați.

„Românii au cumpărat o mare parte dintre ele şi tocmai cu aceste avioane doboară acum dronele. Restul au ajuns în Ucraina – toţi aliaţii noştri care aveau avioane învechite le-au trimis în Ucraina”, a spus Tagarev.

Fără apartenență politică, Todor Tagarev a deținut funcţia de ministru al apărării în 2013 şi în perioada 2023-2024 în guverne cu orientare proeuropeană şi pro-NATO.

Bulgaria vrea MiG-urile pentru care Polonia negocia cu Ucraina

Comentariile lui Tagarev vin după ce actualul ministru al apărării, Dimităr Stoianov, a confirmat că a solicitat Poloniei achiziţionarea avioanelor sale de vânătoare MiG-29 din era sovietică, scoase din serviciu.

Cu două zile înainte, viceministrul polonez al apărării Paweł Zalewski a dezvăluit că Varșovia a primit o solicitare din partea unei „ţări NATO” cu privire la aceste avioane pe care Polonia intenționa să le furnizeze Ucrainei. Deşi viceministrul polonez nu a numit ţara, doar Bulgaria se potrivea descrierii.

Todor Tagarev a declarat pentru bTV că este revelator faptul că, din cele două avioane MiG-29 aflate în serviciu, doar unul a fost mobilizat în timpul celei mai recente situaţii de urgenţă. În opinia sa, explicaţia ar putea consta în faptul că nu există un al doilea avion de vânătoare de acest tip pregătit.

The Sofia Globe notează că numărul avioanelor MiG-29 ale Forţelor Aeriene Bulgare care sunt pregătite să îndeplinească misiuni este o informaţie clasificată. În acelaşi timp, Bulgaria are opt avioane noi de tip F-16 şi piloţi instruiţi, dar nici măcar două dintre ele nu sunt în serviciu.

Ministrul apărării Stoianov a mai declarat că Bulgaria este interesată să achiziţioneze o altă escadrilă de avioane F-16 second-hand şi a făcut deja o solicitare în acest sens generalului Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forţelor aliate din Europa.

Achizițiile militare ale Guvernului Radev, contestate de opoziție

Vestea privind interesul Guvernului Radev pentru avioanele MiG-29 poloneze a fost criticată de copreşedintele partidului de opoziție „Da, Bulgaria”, Ivailo Mircev. Acesta l-a acuzat pe Radev că „încearcă să ia de la Ucraina, care se află sub atac, avioanele de care are nevoie în fiecare zi”.

„În timp ce Ucraina se află în război cu Rusia, guvernul lui Radev se luptă în mod evident pentru mai mult echipament sovietic. Vechiul MiG-29 poate părea ieftin la achiziţie, dar apoi contribuabilii plătesc scump pentru fiecare oră pe care acesta o petrece în aer.

Bulgaria nu ar trebui să concureze cu Ucraina pentru vechile avioane MiG, ci cu aliaţii săi din NATO în ceea ce priveşte viteza cu care îşi modernizează forţele armate”, a declarat Ivailo Mircev.

Rumen Radev, considerat de mulți drept un prorus, a refuzat să participe la ultima reuniune a Coaliției de Voință și s-a împotrivit susținerii Ucrainei în fața invaziei ruse sub pretextul că ar favoriza diplomația.

Trei drone au fost doborâte vineri, sâmbătă și duminică după ce au încălcat în mod neautorizat spațiul aerian al României. Ministerul român de Externe l-a convocat pe ambasadorul Vladimir Lipaev și a decis să expulzeze un angajat al misiunii diplomatice ruse în urma acestor „încălcări inadmisbile și intolerabile”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE