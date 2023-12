Mesajul subliminal transmis de Dan Negru despre rivalitatea dintre Vocea României și X Factor. „A fost unul dintre cele mai răsunătoare eșecuri”

„«O altă fetiță de la Next Star a luat Vocea de la Pro» mi-au spus azi dimineață foștii mei colegi de la Next Star. Alexandra, fetița de la Next Star și câștigătoarea de Voce mi-a amintit de una din cele mai mari bătălii de ambiții din istoria TV din România: Vocea vs X Factor. Acu că s-a prescris, e frumos de povestit. E o lecție despre ambiția de a te compara!

X Factor era un format internațional, costa mai mult decât Next Star care era format românesc. Țin minte breaking news acelor ani când Antena a cumpărat oamenii de la Pro cu ambiția că ei vor învinge Pro. Dar pentru că oamenii pe care-i cumperi scump te vor vinde ieftin, X Factor a fost unul din cele mai răsunătoare eșecuri din istoria TV de la noi. În televiziune e ca-n viață, adevărata fericire costă puțin. Când costă mult, nu-i de soi bun”, a scris Dan Negru, pe pagina sa personală de Instagram.

Îmi place să cred că bossul meu de atunci și-a găsit liniștea

„E adevărat, bătălia din anii ăia dintre X Factor, Next Star și Vocea a închis-o altul care ne-a bătut pe toți: Suleyman Magnificul. Mă bucur pentru Alexandra, puștoaica de la Next Star care s-a făcut mare! Și-mi place să cred că bossul meu de atunci și-a găsit liniștea și a renunțat la comparații. I-am spus într-o zi vorba lui Ayrton Senna: «a fi pe locul doi înseamnă a fi primul care pierde». Dar am învățat o lecție atunci: renunță la comparaţii, abia atunci o să te bucuri de viață!”, a mai scris Dan Negru. În 2019, Antena 1 a decis să nu mai difuzeze X Factor.

Finala Vocea României 2023

Finala celei mai intense competiții a vocilor a arătat cum energia, puterea și emoția sunt doar câteva dintre elementele pe care fiecare concurent ajuns în această etapă a show-ului le are. Echipele Tudor Chirilă, Irina Rimes, Theo & Horia și Smiley au avut 12 reprezentații impresionante pe scenă, care au ajuns la inimile telespectatorilor.

Vineri seară, românii au decis favoritul din acest sezon: Alexandra Căpitănescu, din echipa lui Tudor Chirilă, a câștigat marele trofeu și premiul în valoare de 100.000 de euro. În plus, acest titlu îi va aduce și invitația de a urca pe scena celebrului festival Electric Castle, în 2024.

