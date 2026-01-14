Decizia Pro TV de a renunța la emisiunea „La Măruță”, care va mai fi difuzată până pe 6 februarie, și de a o înlocui cu seriale în grila de după-amiază a generat reacții în spațiul public. Printre cei care au comentat această schimbare se numără și Dan Negru, care a publicat un mesaj amplu în care își exprimă punctul de vedere asupra direcției în care se îndreaptă televiziunea comercială din România.

De ce consideră că e o întoarcere în timp

El a subliniat că nu privește cu entuziasm revenirea serialelor și a reluărilor în intervale orare considerate, în trecut, dedicate producțiilor originale. „Nu e o bucurie să citesc azi în toată media că ProTv pune după-amiaza, la concurență cu reluarea 𝙅𝙤𝙘𝙪𝙡 𝘾𝙪𝙫𝙞𝙣𝙩𝙚𝙡𝙤𝙧, seriale care ar putea fi și ele date în reluare.

Pare o întoarcere în timp pentru toată breasla, o întoarcere în epoca în care banii erau puțini și reluările erau multe”, a transmis prezentatorul. În mesajul său, acesta a făcut referire și la un episod mai vechi din relația sa cu postul din Pache Protopopescu:

„Pe bossul de la Pro l-am mai supărat o dată, acu niște ani, când a înlocuit revelioanele ProTv – pe care echipa mea le bătea mereu – cu reluări, cu filme. Țin bine minte anul când Pro a decis să difuzeze filme în loc de show-uri de Revelion ca să nu mai piardă bani. Banul economisit e de două ori câștigat!”.

Dan Negru a plasat actuala decizie într-un context mai larg, istoric, al televiziunii românești, amintind de începuturile formatelor de talk-show din România: „Bunicul talk-show-urilor de după-amiază a fost «Ceaiul de la ora 5» al Marinei Almășan, la TVR. Să respectăm trecutul dacă vrem să avem viitor.”

Totodată, prezentatorul a făcut o comparație între perioadele de prosperitate ale industriei TV și contextul economic actual: „Apoi au venit banii mulți ai anilor 2000. Când «Tânăr și neliniștit» era înlocuit după-amiaza cu show-uri scumpe și grandioase, cum ne era viața atunci. Dar când părinții muncesc și copiii se distrează, nepoții vor cerși…”.

Cum a influențat emisiunea „Jocul Cuvintelor” decizia Pro TV

În opinia sa, perioada abundenței pare să fi apus: „Cred că nepoții noștri nu vor mai trăi anii bogați, când show-urile TV scumpe erau la orice oră, când mallurile se deschideau în orice cartier și Dubaiul părea mai aproape decât Govora.” Dan Negru susține că schimbările din grila Pro TV vin și pe fondul concurenței directe cu Kanal D: „Boșii mei de la Kanal au simțit primii vântul! Reluarea de după-amiază a «𝙅𝙤𝙘𝙪𝙡𝙪𝙞 𝘾𝙪𝙫𝙞𝙣𝙩𝙚𝙡𝙤𝙧», lider de audiență adeseori, a făcut ca și televiziunea lider, ProTv, să-și adapteze programul.”

Mesajul său include și o reflecție asupra dificultăților generale ale mediului televizat, în raport cu mediul online: „Pentru că, fără bani, am fi toți bogați… Și vântul online e rece pentru TV. O televiziune ca Euronews România are vreo 4000 de telespectatori/min (patru mii 😳) Cam cât un bloc din ăla «combinat» ceaușist din Drumul Taberei…” Î

n final, Dan Negru a ales să încheie într-o notă optimistă, cu o observație care depășește strict subiectul televiziunii: „Dar, în televiziune, ca să nu ai umbre, trebuie să-ți întorci fața spre lumină. Așa e și-n viață! Să ne ținem fața spre soare, optimiști, și poate n-o să vedem umbrele care vin…”.

Pro TV nu a oferit, până în acest moment, un punct de vedere oficial legat de declarațiile prezentatorului de la Kanal D.

