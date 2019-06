”N-am plecat niciodată cu adevărat din Timișoara. Nu-mi place și nu mă regăsesc deloc în București. Încă mă consider plecat în delegație cu serviciul, deși au trecut 20 de ani de când m-am mutat în Capitală”, și-a deschis sufletul pentru Libertatea vedeta Antenei 1.

Dan Negru duce dorul orașului natal

Probabil legăturile lui sufletești cu orașul de pe Bega sunt atât de puternice și pentru că Dan a avut o copilărie frumoasă, iar amintirile din perioada aceea îi sunt pansament pentru suflet de fiecare dată când îl încearcă dorul de casă.

”Am avut o copilărie atipică. Văd că e o modă ca toți să spună prin interviuri că au avut o copilărie grea. La mine n-a fost așa. Am fost singur la părinți, deci am fost răsfățatul familiei și nu-mi amintesc să-mi fi lipsit vreodată ceva. Am fost un răsfățat. Nu am avut lipsuri sau nevoi, chiar dacă știu că nu sunt în trend spunând asta. Nu modificam note, pentru că exista palma părintească în anii ăia. Țin minte că, într-o zi, am spart cu praștia geamurile unui vecin și am luat bătaie și de la vecinul păgubit, și de la tata. Azi, copiii care iau bătaie ajung la televizor, ne-a povestit prezentatorul TV, punctând că, în ciuda năzbâtiilor pe care le-a făcut, n-a fost un copil-problemă, din contră: ”Am fost un semitocilar. Deci undeva pe la mijloc”.

Îi place ștampila de zgârcit. ”N-am deloc o problemă cu asta”

Despre Dan Negru toată lumea știe cel puțin două lucruri: că este regele audienților, mai ales de Revelion, și că este zgârcit. Am fost curioși dacă această zgârcenie i se trage din familie, adică dacă părinții lui sunt chibzuiți, iar el i-a moștenit sau le-a urmat exemplul.

”Ha,ha! Genul ăsta de zgârcenie diferă de la o zonă la alta a României. În Banat sau în Ardeal o să găsești mai greu oameni care au mașini mai scumpe decât apartamentele în care stau. În București sunt mulți care-și cumpără mașini scumpe și stau în chirie prin zone periferice. Dacă dai o tură prin cartierele periferice ale Bucureștiului, o să vezi în parcările blocurilor ieftine mașini mai scumpe decât apartamentele! Dacă n-ai stilul ăsta de viața, ești zgârcit. Mie îmi place ștampila. N-am deloc o problemă cu asta”, ne-a spus amuzat Dan Negru.

