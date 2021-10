Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Dana Rogoz a povestit că Lia, fetița ei, merge deja la creșă chiar dacă are doar 1 an și 4 luni. Micuța a plâns la început, însă acum este în perioada de acomodare și nu mai este atât de afectată când rămâne fără mama sa.

„Lia are un an și patru luni și este în a doua săptămână de creșă. Mi-am propus încă dinainte de a o avea să meargă la creșă mai repede decât Vlad. Programul e flexibil. Suntem în etapa de acomodare, mai mult eu, cred, decât ea. Am prins schema cea mai bună, Radu trebuie s-o lase. Nu mai plânge, se desparte mult mai ușor din brațele lui”, a povestit actrița în emisiunea „La Măruță”.

Lia a început să se integreze la creșă. Danei Rogoz nu-i pare rău de decizia pe care luat-o și crede că fiica ei se va dezvolta mult mai bine și că o va ajuta contactul cu alți copii.

„A început să se integreze. Plânge când o iau, mustrător, un fel de «ce mi-ai făcut?». M-am panicat, dar acum chiar cred că am luat cea mai bună decizie. Am senzația că acolo, cu copiii, se dezvoltă, e întotdeauna stimulată. Am plâns în prima zi. Nu am putut să fac nimic în ziua respectivă, am fost distrusă, dar a doua zi nu am mai plâns, a plâns doar ea. Acum începe să nu mai plângă. Pare că și-a creat o conexiune cu una dintre doamne și cu colegii”, a mai spus.

Dana Rogoz a fost exclusă dintr-un grup de părinți

Actrița a mai povestit că ea crede că a fost exclusă dintr-un grup de părinți și că au făcut încă un grup în paralel. Dana Rogoz crede că motivul pentru care au ales să facă asta este că ea este foarte exigentă în ceea ce privește respectarea măsurilor de protecție impuse de pandemia de coronavirus.

„Am impresia că au făcut un grup paralel. Asta e, pot să duc. Am suficiente grupuri pe care sunt bine primită”, a spus actrița.

