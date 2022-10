Dana Săvuică, prima româncă de pe coperta Playboy: „Aș mai poza nud. Femeia la 50 de ani nu e cu un picior în groapă”

Dana Săvuică este astăzi femeie de afaceri, dar de-a lungul timpului, absolventa Academiei de Studii Economice a fost actriță, fotomodel și proprietară unei agenții de modele. Are o școală de etichetă în București și se bucură de faimă în mediul online, un este travel-blogger.

Invitata emisiunii „La Cină”, realizată de Ionela Năstase și Adi Hădean la Digi 24, Dana Săvuică a făcut o incursiune în viața ei personală care se împarte în desele călătorii în toate colțurile lumii. Acum abia a revenit din Cuba și va pleca săptămânile viitoare în Jamaica. O viață cu care s-a obișnuit de mică: fiindcă tatăl ei a fost diplomat, a făcut grădinița în Indonezia, apoi școala generală în Sri Lanka și liceul la Târgoviște.

Tatăl Danei Săvuică întâmpinând-o pe regina Elisabeta a II-a în Sri Lanka

Tatăl ei a dat mâna cu regina Elisabeta a II-a

A fost obișnuită cu călătoriile de mică. Fiică de diplomat, la 3 ani era în Indonezia, „unde am făcut grădinița”, iar în clasa a II-a a plecat în Sri Lanka, „a doua mea casă, acolo am făcut școala, americană, am învățat engleza foarte bine”. În 1981, cu ocazia unei vizite oficiale în diverse țări din Commonwealth, regina Elisabeta a II-a a fost întâmpinată în Sri Lanka de către tatăl româncei, iar Dana Săvuică a postat pe pagina sa de Instagram o fotografie cu acelui moment în ziua în care regina Angliei a murit.

La o primă vedere, pare că a avut copilăria râvnită de mulți, dar Dana Săvuică a povestit și ce stă dincolo de luminile strălucitoare: „Nu aveam prieteni acolo pentru că eram privită ca o fată dintr-o țară comunistă, iar copiii din țările capitaliste mă evitau! Nu am avut prieteni români. Am făcut mult sport, tenis, înot, atletism. În clasa a VI-a, familia Ceaușescu a dat un ordin copiii diplomaților să plece cu primul avion acasă! Am fost trimisă pachet la Târgoviște, la părinții din partea mamei mele, ei trebuind să rămână acolo”, își amintește vedeta TV.

„Eram adolescentă și aterizată pe o altă lume. Copiii vedeau o fată blondă cu ten maroniu, se mirau că fata aia vorbește stricat limba română, dar ia numai 10 pe linie la engleză și termină temele în 10 minute. A fost extrem de greu, n-aveam prieteni deloc”, a rememorat Dana.

„Aveam ciocolată, Cola și casete, dar nu aveam dragostea părinților”

Dana Săvuică a povestit la Digi 24 cum a fost relația cu părinții, foarte stricți în toate privințele: „Un copil de diplomat învață de mic cum stă la masă, cum privește, cum vorbește, mi s-a pus în brațe manualul de etichetă. Nu trebuia să existe o pată cât de mică în dosarul tatălui meu! Totul era ascultat, oamenii erau ochi și urechi. Nu am făcut boacăne, n-am fost la furat de cireșe, n-am spart nimic.”

După ce a revenit în România, la bunici, abia dacă se auzeau la telefon. „Părinții mei reușeau să ne dea telefon o dată pe an, mie și surorii mele cu 5 ani mai mică, un apel de un minut, ori de ziua noastră, ori de Crăciun… Cam așa și atât. Iar o dată la doi ani veneau în țară. Misiunile erau între 4 și 6 ani atunci. Da, ne trimiteau pachete întregi cu de toate, aveam ciocolată, Cola, casete video, dar nu aveam dragostea părinților”, și-a amintit Dana Săvuică.

Dar faptul că avea acasă casete video i-a crescut statutul în rândul colegilor: „Eram mai tare ca Irina Margareta Nistor, traduceam pentru colegi din colecția de filme de pe casete video”.

Dana Săvuică spune că ar accepta, în anumite condiții, să pozeze nud din nou

Ce i-a spus tatăl ei când a aflat că va apărea în Playboy

Când era aproape de a împlini 30 de ani, Dana Săvuică a fost prima româncă pe coperta primei ediții naționale a celebrei reviste Playboy.

„Revista a dispărut, dar a mai rămas pe piața neagră… N-a fost vorba de curaj, ci dorința de a distruge propriile bariere limitative. Am vrut să-mi demonstrez că pot. A fost și strategie de marketing. Mă retragem din modelling. A fost un fel de tribuit adus feminității, corpului meu”, își motivează decizia.

A avut totuși niște limitări pe care le-a negociat. „N-am avut curajul să fiu prea nud. Am vrut să pozez fix ca Marylin Monroe, prima femeie care a pozat în primul număr al revistei Playboy. Am avut grijă la scrisul mărunt din contract, mi-am negociat bine condițiile apariției, am câștigat bine, mi-am negociat procentajul de ce arăt și ce nu arăt. Nu am mers la risc”, a povestit la emisiunea Digi 24.

Înainte de a semna contractul a vorbit și cu bărbații din familia sa: cu soțul și cu tatăl său care era atunci ambasador în Malaezia. „Ce ziceți dacă aș face, vă deranjează, o să fie rușinos pentru familie?”, i-a întrebat Dana Săvuică.

„Fostul meu soț a zis OK, mama la fel, tata, surprinzător, fiindcă a fost împotriva carierei mele de model, mi-a spus: «Mi-ai dovedit în toți acești ani că ai fost elegantă în tot ceea ce faci! Fă-o, fiindcă știu că o să fie ceva wow!»”, a povestit aceasta.

Ce carieră a ales fiica ei

Fata ei, Julie, are 28 de ani, dar nu-i calcă pe urme în privința carierei, ci a ales o carieră diplomatică. „Natura a înzestrat-o cu o frumusețe aparte, dar mi-a zis: «Mamă, asta e lumea ta, eu o vreau pe a mea! Vreau să fac ceva care să însemne ceva pentru societatea românească»”.

Dana Săvuică spune însă că n-ar rata o altă ofertă de a poza într-o revistă pentru adulți. „Da, aș mai poza nud, dar depinde de echipă, de mesajul transmis. Femeia la 50 de ani nu e cu un picior în groapă.”

