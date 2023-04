Dani Oțil, 42 de ani, este un realizator de succes de emisiuni TV. Se întreține singur de la 18 ani, acum fiind tată, soț, om de televiziune, dar și sportiv de enduro și de raliuri.

„Sunt o celulă într-un corp care încearcă să nu deranjeze alte celule”

„Sunt un băiat de la Reșița care încearcă, de cel mai multe ori, să împingă un butoi la deal, aici este vorba de cariera mea, care mai are un butoi în față, căruia încearcă să-i acorde mai multă atenție, familia, iar, de ceva vreme, mai este un butoiaș în față, băiatul meu”, a relatat Dani Oțil în podcast-ul lui Damian Drăghici.

Acesta încearcă să combine armonios cariera în televiziune cu pasiunile sale. „Pe lângă băiatul de la televizor, încerc să fac și ceva sport, m-am apucat târziu fiindcă n-am avut bani până atunci. Sunt o celulă într-un corp care încearcă să nu deranjeze alte celule. Fac o artă din asta în ultima vreme”, a mai spus acesta.

„Doamna doctor mi-a zis că știe ce am”

A povestit și un episod care l-a făcut să se cunoască mai bine pe sine însuși. Fan al sporturilor extreme, reșițeanul a rememorat un detaliu după o cursă de mașini, când automobilul pe care îl pilota s-a defectat. „În perioada asta, mă apucasem de curse. Aveam o mașină și mi-a crăpat motorul. Mă consumase destul de tare, am zis: «Lasă că îmi asum eu, repar săptămâna viitoare». Am ajuns la București, am mâncat ce a mâncat și echipa mea. Toți am mâncat același lucru. Eu sunt strong la mâncare, pot combina orice cu orice. La București, m-am băgat în casă și am vomitat de la nouă seara până la cinci dimineața!”, a povestit Dani.

Nu și-a revenit nici a doua zi. „M-am dus la emisiune. N-am prea rezistat. Tremuram, apoi pe la ora 10-11 m-am dus la spital. Doamna doctor mi-a zis că știe ce am. Și am zis: am helicobacter… Mi-a zis: «Te-ai necăjit în weekend tare». I-am zis ce am pățit cu mașina”, și-a adus aminte Dani Oțil.

Atunci medicul i-a spus ce efect are stresul asupra corpului uman. „«Tu știi, Dani, că noi pe unde umblăm pe afară la conferințe, ni se vorbește când vine vorba de stomac și de intestine, și de necazuri?! Stai că-ți dau ceva să nu mai vomiți». Mi-a făcut un cocktail și mi-a spus că nu mi-a pus nimic pentru stomac. Mi-a dat ceva anti-supărare! Și a spus: «Tu la stomac nu ai aproape nimic, dar de câte ori te enervezi, gândește-te că o să ai o reacție din asta!», a adăugat omul de televiziune.

