Prezentatorul de la Antena 1 a făcut noi dezvăluiri despre bebelușul său și al Gabrielei Prisăcariu. Mai exact, în timp ce discuta cu Bianca Tirsin, cea care va reprezenta România la Miss Universe, Dani Oțil a spus râzând că el va fi „o mama bună de băiat”, semn că el și iubita ar deveni părinții unui băiețel, scrie spynews.ro. Ulterior, după câteva secunde, prezentatorul TV și-a schimbat expresia facială, probabil și-a dat seama rapid de declarațiile făcute.

„O să fiu o mama bună de băiat.”, a spus Dani Oțil, iar Bianca Tirsin a reacționat: „Felicitări!”. Prezentatorul a continuat: „Încă nu se vede, dar m-am mai bucălat puțin”, a zis acesta la matinalul de la Antena 1.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Gabriela Prisăcariu, declarații despre căsătoria cu Dani Oțil

Dani Oțil şi Gabriela Prisăcariu nu sunt soț și soție, așa că viitoarea mamă a făcut câteva declarații despre nuntă. „Avem în vedere şi căsătoria, nu aş vrea să vorbesc despre ea pentru că, aşa cum v-am spus, nouă ne plac surprizele. Nu am făcut cumpărături, nu am amenajat camera copilului. Ştiu sigur că am vrea să călătorim, dar vom vedea dacă se poate”, a declarat ea pentru click.ro.

Citeşte şi:

REPORTAJ din România unei pandemii seculare: sărăcia. Doi oameni fără adăpost au fost uitați de autorități într-un salon de la Urgențe

Patronul incineratorului de la Smârdan, trimis în judecată pentru furt de curent. Ce spun procurorii despre șeful Gărzii de Mediu care intervenise pentru el

Premierul nu mai poate revoca miniștri fără informarea partidelor din care fac parte. Ce mai prevede noul acord de funcționare a coaliției

PARTENERI - GSP.RO A fost vedetă în anii 1980, iar acum a ajuns să doarmă de 4 ani într-un cimitir: „Muncești toată viața și agoniseala îți dispare în câteva clipe”

Playtech.ro Medicul Adrian Marinescu, adevărul halucinant despre reinfectările cu covid-19 după vaccinare

Observatornews.ro Un român a băgat în spital patru polițiști, în Italia: "Am buzele umflate și despicate. Era sălbatic, un pachet de nervi"

HOROSCOP Horoscop 21 aprilie 2021. Săgetătorii au multe îndoieli și griji legate de muncă, dar și de starea de sănătate

Știrileprotv.ro Asta e cea mai mare sumă câștigată vreodată la un proces de divorț! Femeia s-a ales cu 453 de milioane de lire! Cum a reușit

Telekomsport Cristi Borcea, anunţul momentului. Nu e glumă: ”Valentina vrea asta!” Lovitură de teatru în familia lui

PUBLICITATE (Publicitate) Ce vor să știe românii despre negocierea cu banca