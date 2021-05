Nașii celor doi au fost Roxana Ionescu și soțul ei, Tinu Vidaicu. Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au devenit soț și soție pe 15 mai. Au spus marele DA, iar apoi au organizat o petrecere chiar la restaurantul pe care prezentatorul îl deține în București. Nașii, prietenii și apropiații au fost alături de ei la eveniment.

„Nu a fost o nuntă, a fost teambuilding, din 42 de câți am fost noi, plus fiecare cu cine a venit, am fost doar rudele noastre și voi (n.r. – cei din platou).

Accept toate răutățile, vă anunț că este tot așa, și căsătorit și nu. Eu de ce nu am liber azi de la muncă?”, a spus Dani Oțil, în direct la Neatza cu Răzvan și Dani.

„A fost prima dată când m-au bătut pantofii la o nuntă. Nu am mai dansat de un an jumate, am dansat acum de mi s-au rupt pantofii”, a completat și Răzvan Simion. „Eu am 40 de ani, era ultimul tren”, a continuat Dani Oțil.

