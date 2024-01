„Salut! Dacă tot facem recomandări și contra recomandări… Nu aș fi făcut treaba asta în mod normal pentru că mi-au mai întârziat bagaje o zi, două zile și niciodată nu am făcut plângere, nu am scris nicăieri, nicicum.

Călătoresc destul de mult într-un an sau, de fapt, am călătorit înainte să mă căsătoresc și mi s-au întâmplat toate. Dar de data asta este penibil faptul că, deși n-am ales un low-cost pentru că e un zbor foarte lung și să nu am surprize, imediat după ce am aterizat aici, în Maldive, a doua zi am aflat că bagajul meu este în New Delhi.

A ajuns de la Istanbul la New Delhi, de ce, nu știu! Cert este că de atunci mă chinui să-l aduc din New Delhi și nimeni nu îmi răspunde, nimeni nu vrea să spună ce se întâmplă cu el. Deci, știm unde este, nu este «pierdut», dar nu mi-l trimite nimeni”, a spus Dani Oțil, pe Instagram, potrivit Wowbiz.

Ce se afla în bagajul pierdut de Dani

De data aceasta, Dani și soția lui au plecat singuri în vacantă, fără fiul lor. „O să mă întrebați și care e paguba? Păi, paguba este că ți se strică o mare parte din vacanță. În bagaj am avut lucruri pe care e foarte greu să le cari în rucsacul de mână.

Am avut un telefon, am avut o cameră subacvatică, ochelarii, dar ce se întâmpla dacă aveam parte din medicamentele copilului, ce se întâmpla dacă eram cu copilul?

O să spuneți că le luam, ca un părinte deștept, în bagajul de mână. Nu ai cum să le iei pe toate! Și elementele care țin de confortul copilului nu pot fi toate introduse în bagajul de mână. Problema mea nu este că mi s-a pierdut bagajul, problema mea este că nimeni nu vrea să mi-l dea înapoi, eu știind unde este. Ce fac?”, a mai adăugat matinalul.

