După o pauză de doi ani între primul și al doilea sezon, Daniel Nuță a reintrat în pielea personajului său din „Groapa” în anul 2025, într-un moment în care multă lume se întreba dacă serialul va mai avea o continuare.

„Eu speram, îmi doream… Îmi doream să se întâmple, pentru că am iubit produsul ăsta foarte mult și ar fi fost practic… Știi că trebuie să vină Moș Crăciun, vine un an, după care următorul Crăciun nu mai vine! Și e senzația de fericire, de a face proiectul ăsta fix ca atunci când eram copil și-l așteptam pe Moș Crăciun. Și nu e vorba despre o chestie că suntem noi din nou pe VOYO. Nu e vorba de o chestie financiară! E vorba despre o iubire față de poveste, este vorba despre o iubire față de personaje și de modul de lucru cu echipa asta care e senzațională.

Din momentul în care am citit primul episod, pe care l-am și văzut acum… Deci parcă s-a aprins din nou focul. Adică ai aprins chibritul și din nou există… Parcă cei doi ani nu au existat. Adică din punctul în care am citit prima replică a lui Sasha, am zis: «Ok, am fost aici mereu». E o chestie, la un moment dat povestește Jim Carrey, când l-a jucat pe Andy Kaufman, că stătea și se întreba oare ce-ar gândi Andy Kaufman dacă ar ști că el o să-l joace în «Men on the Moon». Și povestește cum, la un moment dat, a auzit vocea lui Andy Kaufman în capul lui care a zis: «Stai liniștit, Jim, din punctul ăsta mă ocup eu». Cred că așa a fost și la mine, în momentul în care am citit, l-am auzit pe Sasha care a zis: «Stai liniștit, că de aici mă ocup! Sunt aici, nu te-am uitat. Și nici tu nu m-ai uitat pe mine»”, a spus Daniel Nuță în exclusivitate pentru Libertatea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Întrebat ce a făcut în perioada în care serialul „Groapa” nu s-a mai filmat, actorul a afirmat că s-a aflat pe platoul mai multor producții atât din România, cât și din străinătate.

„Am avut un proiect destul de important anul ăsta, pe care l-am filmat în Grecia, «House of David», pentru Amazon Prime. Sezonul 2 e o producție foarte mare. Am postat deja ceva. O producție foarte mare, canadiană. Sezonul 1 e deja pe Amazon Prime. Și noi am filmat sezonul 2, care a fost foarte fain. Am stat trei luni în Atena și cu antrenamente intense, zilnice, de cascadorii… Totul mi-a dat un boost foarte mare.

Am mai avut un film care a avut lansare în toamnă în cinema, o comedie românească: «Situationship». Plus proiecte de teatru! Adică mi-am văzut de treabă în București… Când am avut să filmez, am filmat. Și acum aștept, că trebuie să dau niște castinguri, niște audiții importante și să vedem ce se întâmplă și pentru 2026, cum se structurează tot. Internațional! Pare că ușor-ușor, drumul meu se duce afară, ceea ce mi se pare superb. În continuare o să vin să fac proiectele din România cu mare drag și căldură”, a încheiat Daniel Nuță interviul pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE