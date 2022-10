Daniela Crudu a luat pe toată lumea prin surprindere când a anunțat că este însărcinată. De mai bine de un an, fosta asistentă TV trăiește o discretă poveste de dragoste cu un bărbat în vârstă de 27 de ani. Deși este mai tânăr decât ea cu 6 ani, vârsta nu a fost o problemă în relația lor.

„Sunt foarte fericită. Numai la asta (copil – n.r.) mă gândesc. Nu mă mai interesează nimic altceva acum. În fiecare zi se întâmplă lucruri noi cu corpul meu și sunt entuziasmată. Zici că visez. Nu-mi vine să cred. Mi se pare că e o minune!”, a declarat Daniela Crudu pentru Antena Stars.

Bruneta crede că va fi mamă de băiat și abia așteaptă să își strângă copilul la piept. „Să vezi ce mămică o să fiu! O să fiu cea mai nebună și cea mai distractivă. O să mă joc încontinuu cu el. Copiii de asta au nevoie. Eu simt că o să fie băiețel. Lumea îmi spune la fel pentru că am o burtică destul de mare pentru 3 luni de sarcină”, a adăugat Daniela Crudu pentru sursa citată.

Primul trimestru de sarcină a fost destul de dificil pentru ea. Daniela a mărturisit că s-a confruntat cu stări de rău în primele săptămâni.

„Mi-a fost rău de tot, mi-a fost greață, amețeli, nici nu am putut să ies din casă. Nu prea am avut pofte. Mănânc doar când îmi e foame, nu am alte pofte. Am grijă de mine și de corpul meu mult mai mult, este vorba despre sănătatea mea”, a mai spus aceasta.

Ce nume a ales Daniela Crudu pentru bebeluș

Deși nu a aflat încă sexul bebelușului pe care îl poartă în pântece, Daniela Crudu s-a gândit deja la nume. Dacă va fi băiețel, bruneta îl va boteza David, iar dacă va fi fetiță o va numi Daiana.

Daniela Crudu nu are în plan să se căsătorească momentan, însă spune că este foarte fericită alături de tatăl copilului. Fosta asistentă TV a evitat să posteze fotografii cu iubitul ei.

„Important e că noi ne iubim. El mă iubește și eu îl iubesc, a fost ceva discret și asta a fost și motivul pentru care relația dintre noi a ținut, că dacă știe lumea și te afișezi și te postezi, se bagă lumea, și uite așa se strică totul. Are 27 de ani. Important e că ne iubim și că ne înțelegem. El este mai discret, tot timpul trebuie să fie o balanță. Deocamdată nu mă mărit. Sunt axată pe copil, mângâi într-una burtica. Mă uit pe internet să văd cât de mare e, ca o cireașă”, mai spune Daniela Crudu.

