Pe 1 mai, Daniela Crudu a născut o fetiță la un spital privat din Capitală. A ales să facă operație de cezariană, ba chiar și-a făcut o poză în sala de nașteri. Joi, 4 mai, iubitul brunetei a venit să o ia pe aceasta acasă. Cei doi au plecat din spital fără fetița, probabil micuța a mai rămas sub supravegherea medicilor.

Iubitul fostei asistente TV a cărat bagajele la mașină, apoi cei doi au mers împreună la un fast-food din București, potrivit spynews.ro. Când s-a urcat în mașina partenerului ei, Daniela Crudu nu era în cea mai bună stare și la un moment dat a început să îi explice ceva acestuia, iar ea părea destul de deranjată de situație.

Daniela Crudu și iubitul ei, care este mai mic decât ea cu 6 ani, au stat în parcarea fast-food-ului și au mâncat mâncarea comandată. Bruneta nu se simțea deloc bine, cel mai probabil recuperarea după operația de cezariană este mai grea pentru ea.

Daniela Crudu a născut o fetiță

Daniela Crudu este în culmea fericirii, după ce luni a născut o fetiță perfect sănătoasă. Bruneta a postat pe pagina sa de Facebook prima imagine cu bebelușul, dar și o fotografie din sala de naștere. Fosta asistentă TV a născut la un spital din Capitală, unde a fost pe mâinile celor mai buni medici. Daniela Crudu a născut prin cezariană, așa cum și-a dorit, iar totul a decurs foarte bine în timpul operației. „Doamna Doctor Vilcan Cristiana, cea cu mâinile de aur Să vă dea Dumnezeu sănătate!”, a scris vedeta pe una dintre rețelele de socializare.

Medicul care a ajutat-o pe Daniela Crudu să nască a observat că fiica acesteia seamănă leit cu tatăl. „Mi-a făcut o figură! Mi s-a părut căpșorul rotund, perișorul ăla mic, zic, parcă seamănă cu ea. Când am văzut-o mai bine, și uite-te acum, e mutra lu taică-su. Direct!”, a spus medicul ginecolog al Danielei Crudu.

Ce nume a ales Daniela Crudu pentru fetița ei

Înainte de a naște, Daniela Crudu a anunțat că pe micuță o va chema Daiana. „Ce moment frumos! O va chema Daiana! Am primit testul din America pe mail. Este sută la sută fetiță. Îmi doream fetiță. Prima oară nu știam nici eu, dar m-am gândit mai bine, la fetiță o să știu eu ce să îi fac. Vreau să fac băiță cu ea, vreau să mă machiez cu ea”, a declarat fosta asistentă TV.

Cine e iubitul Danielei Crudu

Cei doi au fost în mai multe vacanțe și stau departe de lumina reflectoarelor. „Cu dragostea stau foarte bine. Am un iubit, e român, e un tip mai discret. E un băiat care e cuminte, e potrivit pentru mine, e liniștit. Mă face pe mine fericită, iar asta e cel mai important. Și o face de un an de zile deja. Nu e gelos că fac OnlyFans, a înțeles că e un business, e deschis la minte și a înțeles că nu se întâmplă ceva, că e totul online. Sper la un copil, sincer, da, lucrăm deja. De ce nu? Sunt fericită, iar asta e cel mai important. Supărări am avut destule, e și timpul meu”, mai spunea Daniela Crudu despre iubitul ei.

