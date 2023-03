Daniela Crudu continuă să își surprindă fanii cu pictoriale sexy. Însărcinată în 7 luni, fosta asistentă TV nu a spus nu unei ședințe foto îndrăznețe, unde nu a purtat lenjerie intimă. Chiar dacă a renunțat la televiziune, Daniela Crudu are diverse proiecte pe care le onorează și după ce a rămas însărcinată.

În mediul online, bruneta este foarte activă și își ține fanii la curent cu tot ceea ce face. Daniela Crudu activează în continuare și pe platforma destinată adulților, acolo unde încarcă conținut interzis minorilor.

Daniela Crudu nu mai vrea să fie în lumina reflectoarelor

Peste doar două luni, Daniela Crudu va aduce pe lume primul ei copil și este nerăbdătoare să-l țină la piept. Fosta asistentă TV are o sarcină ușoară și se bucură că își poate desfășura activitatea în continuare. Însărcinată în 7 luni, Daniela Crudu mărturisește că se simte foarte bine și își dorește să apară tot mai puțin în lumina reflectoarelor.

„Mă simt bine, totul decurge foarte bine, totul e foarte ok. Acum nu îmi mai doresc să mă expun foarte mult, să vorbesc, vreau să-mi văd de treaba mea. Pot în continuare să-mi văd de activitatea mea, sunt foarte nerăbdătoare să o strâng în brațe, abia aștept”, a spus Daniela Crudu, pentru Spynews.ro, în urmă cu câteva săptămâni.

Cum o va chema pe fetița Danielei Crudu

Cu zâmbetul pe buze și extrem de fericită, Daniela Crudu a mărturisit că va avea o fetiță, căreia i-a ales deja numele. Pe micuță o va chema Daiana.

„Ce moment frumos! O va chema Daiana! Am primit testul din America pe mail. Este sută la sută fetiță. Îmi doream fetiță. Prima oară nu știam nici eu, dar m-am gândit mai bine, la fetiță o să știu eu ce să îi fac. Vreau să fac băiță cu ea, vreau să mă machiez cu ea”, a declarat în direct la Antena Stars Daniela Crudu.

Cine e iubitul Danielei Crudu

Cei doi au fost în mai multe vacanțe și stau departe de lumina reflectoarelor. „Cu dragostea stau foarte bine. Am un iubit, e român, e un tip mai discret. E un băiat care e cuminte, e potrivit pentru mine, e liniștit. Mă face pe mine fericită, iar asta e cel mai important. Și o face de un an deja. Nu e gelos că fac OnlyFans, a înțeles că e un business, e deschis la minte și a înțeles că nu se întâmplă ceva, că e totul online. Sper la un copil, sincer, da, lucrăm deja. De ce nu? Sunt fericită, iar asta e cel mai important. Supărări am avut destule, e și timpul meu”, mai spunea Daniela Crudu despre iubitul ei.

