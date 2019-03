Daniela Crudu, despre boala ei. „A zis că și la ovare am probleme”

Daniela Crudu a aflat că are diabet și acum se afla sub tratament. De asemenea, ea a mărturisit că mai are și alte probleme.

„Am fost, mi-am făcut niște analize și mi-au descoperit diabetul. Fac un tratament de câteva luni cu niște pastile puternice. Am tratament, regim. Întâmplător am descoperit. M-am simțit foarte rău și am zis să mă duc să-mi fac analize.

A zis că și la ovare am probleme. Eu n-am de-astea cu doctorul, nu-mi place să merg, mă tratez acasă”, a declarat Daniela Crudu la o emisiune de la Antena 1.

Daniela Crudu este una dintre cele mai focoase brunete din showbiz-ul românesc. Ea a pozat provocator în numeroase rânduri și și-a arătat trupul în cele mai incendiare ipostaze. De-a lungul anilor, Daniela Crudu și-a făcut numeroase operații estetice. De curând, în mare secret, Daniela Crudu a mers la o clinică de lux din nordul Capitalei, unde era programată să își facă liposculptură, o intervenție pentru evidențierea și modelarea taliei.

