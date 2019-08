De Andreea Romaniuc Archip,

Daniela e pe scenă de 28 de ani. Cea care a ajutat-o din punct de vedere moral, dându-i sfaturile potrivite în momente-cheie a fost mama ei.

„Ea m-a împins să mă duc peste tot, prima dată la compozitori, era Camelia Dăscălescu, o mare compozitoare, după care am făcut Școala de Artă Populară, la Mamaia în ʼ91 mi-au compus Adrian Enescu și Ionel Tudor. Mama a fost cea care m-a impulsionat”, ne-a mărturisit ea.

Afaceri în familie: iubitul îi este impresar

Cântăreața recunoaște că a avut și perioade de cumpănă, momente în care s-a gândit să se retragă:

„De multe ori am vrut să mă las. Era pe undeva în anii 2000 când nu mă mai regăseam în muzică, am avut și eu momente și momente. Neavând spatele asigurat și făcând totul prin forțele mele, e greu, pentru că pe public nu îl interesează lucrul acesta, el vrea să vadă rezultate”.

Azi n-o mai are aproape pe mama ei, dar are norocul să lucreze cu partenerul său de viață, care îi este impresar și o motivează atunci când lucrurile nu merg cum își dorește.

„Cea mai mare realizare a mea este că am un har de la Dumnezeu, dar am și muncit mult, pentru că nu am nici voce ca Mariah Carey, nici fizic de Miss Univers. Uite că cine muncește mult, cine își dorește mult, ajunge să facă ceea ce și-a propus”, a încheiat Daniela.

