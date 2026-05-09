CASS pe pensiile de peste 3.000 de lei, trimisă la CCR

CASS-ul reținut din pensiile mai mari de 3.000 de lei ajunge pe masa Curții Constituționale. Tribunalul București a admis cererea de sesizare a CCR într-un dosar privind contribuția de sănătate de 10% aplicată părții din pensie care depășește pragul de 3.000 de lei.

Decizia nu înseamnă că taxa dispare automat, însă miza este uriașă pentru sute de mii de pensionari afectați de măsura introdusă din august 2025. Potrivit informațiilor furnizate de avocatul Adrian Cuculis, instanța a admis sesizarea CCR și a suspendat procesul până când Curtea Constituțională va decide dacă prevederile sunt sau nu conforme cu Constituția României.

Ce înseamnă, concret, taxa de 10% pe pensie

Mulți pensionari cred că taxa se aplică la întreaga pensie, însă calculul este făcut doar pentru suma care depășește pragul de 3.000 de lei. Asta înseamnă că un pensionar cu o pensie de 3.500 de lei plătește CASS doar pentru diferența de 500 de lei. Contribuția reținută este de 50 de lei pe lună.

La o pensie de 4.000 de lei, suma oprită este de 100 de lei lunar.

Pentru o pensie de 5.000 de lei, statul reține 200 de lei în fiecare lună.

În cazul unei pensii de 6.000 de lei, contribuția ajunge la 300 de lei lunar.

Măsura, introdusă prin Legea 141/2025, se aplică din 1 august 2025 și este prevăzut ca măsură temporară, până la 31 decembrie 2026. Chiar și așa, decizia CCR poate avea efecte importante pentru pensionarii cărora li s-au reținut bani începând cu august 2025.

Ministrul muncii, Florin Manole, a declarat anterior că veniturile pensionarilor ar urma să crească de la 1 ianuarie 2027, după doi ani de înghețare a punctului de pensie. El a spus că majorarea punctului de pensie și eliminarea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei ar trebui să se aplice de la începutul anului 2027.

„CASS este în vigoare doar până la începutul anului 2027, ceea ce va contribui la mărirea veniturilor pensionarilor”, a explicat ministrul.

Ce bani ar putea primi înapoi pensionarii

Dacă CCR va decide că prevederile sunt neconstituționale, pensionarii care au contestat taxa în instanță ar putea cere restituirea sumelor reținute începând din august 2025. Calculul devine important mai ales pentru cei care au pensii mai mari și pierd bani în fiecare lună.

Un pensionar cu o pensie de 4.000 de lei pierde acum aproximativ 100 de lei pe lună. În opt luni, suma ajunge la circa 800 de lei.

La o pensie de 5.000 de lei, reținerea lunară este de 200 de lei. În opt luni, suma urcă la aproximativ 1.600 de lei.

Un pensionar cu 6.000 de lei pensie pierde aproximativ 300 de lei lunar, adică aproape 2.400 de lei în opt luni.

Toate aceste calcule sunt estimative și pornesc de la actuala formulă de taxare prevăzută în Codul fiscal.

În paralel, pensionarii cu venituri mici trebuie să fie atenți și la regulile pentru ajutorul de stat plătit în luna mai. Nu toți cei cu pensii sub 3.000 de lei primesc banii, iar criteriile de eligibilitate pot face diferența.

Ce înseamnă sesizarea făcută de Tribunalul București la CCR

Sesizarea trimisă la CCR vizează articolele din Codul fiscal care stabilesc plata contribuției de sănătate pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei. Potrivit sursei citate, argumentele invocate țin de egalitatea în drepturi, dreptul de proprietate, nivelul de trai și justa așezare a sarcinilor fiscale.

Avocatul care a ridicat excepția susține că pensia este un drept câștigat în urma contribuțiilor plătite de-a lungul vieții active și că reținerea suplimentară afectează venitul net al pensionarilor.

Nu toți pensionarii ar putea primi automat bani înapoi

Din analiza publicată de avocatul Adrian Cuculis reiese că o eventuală decizie favorabilă a CCR nu ar însemna automat că toți pensionarii primesc înapoi sumele reținute. Restituirea banilor ar putea fi posibilă în special pentru cei care au deschis procese sau au contestat în instanță reținerile făcute de casele de pensii.

Până la o decizie definitivă a Curții Constituționale, taxa de 10% continuă să fie reținută conform legislației aflate acum în vigoare.

În paralel, pensionarii care au făcut armata și au muncit efectiv în perioada stagiului militar pot verifica dacă acea perioadă le poate aduce o pensie mai mare și pot cere Casei de Pensii reanalizarea dosarului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE