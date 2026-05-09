115 persoane s-au îmbolnăvit într-un focar de norovirus pe o navă de croazieră

Peste 100 de persoane s-au îmbolnăvit într-un focar de norovirus apărut la bordul navei de croazieră Caribbean Princess, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA, relatează ABC News. CDC a transmis că, până acum, au fost raportate 115 cazuri de boală. Este vorba despre 102 pasageri și 13 membri ai echipajului. Persoanele afectate au avut simptome precum diaree și vărsături.

Focarul a fost raportat joi, în timpul călătoriei navei Caribbean Princess, programată între 28 aprilie și 11 mai. Nava se afla în nord-vestul Oceanului Atlantic și se îndrepta spre Puerto Plata, în Republica Dominicană, potrivit CruiseMapper, și are la bord 3.116 pasageri și 1.131 de membri ai echipajului, potrivit datelor transmise de CDC . Caribbean Princess urmează să ajungă în Port Canaveral, Florida, pe 11 mai.

Persoanele bolnave au fost izolate

După apariția focarului, echipajul a intensificat procedurile de curățenie și dezinfecție la bord. Persoanele care s-au îmbolnăvit au fost izolate, iar probe de scaun au fost colectate pentru testare, a transmis CDC.

Princess Cruises a confirmat, într-un comunicat citat de ABC News, că „un număr limitat de persoane au raportat boli gastrointestinale ușoare” în timpul călătoriei Caribbean Princess, începută pe 28 aprilie din Port Everglades. Compania a precizat că a dezinfectat rapid zonele navei și a suplimentat igienizarea pe durata croazierei.

„La sosirea în Port Canaveral, pe 11 mai, Caribbean Princess va fi supusă unei curățări și dezinfecții complete înainte de a pleca în următoarea călătorie”, a transmis Princess Cruises.

Ce este norovirusul, virusul cel mai des asociat cu navele de croazieră

Norovirusul, numit uneori și „virusul vărsăturilor”, este una dintre infecțiile cel mai des asociate cu navele de croazieră. Cercetătorii au identificat, într-o analiză a studiilor publicate anterior, 127 de rapoarte privind focare de norovirus pe astfel de nave.

Norovirusul este un virus foarte contagios care provoacă gastroenterită, adică o inflamație a stomacului și a intestinelor. De obicei, apar simptome precum diaree, vărsături, greață, dureri de stomac, febră ușoară și dureri musculare. De aceea, focarele apar mai ușor în locuri aglomerate, cum sunt navele de croazieră, școlile, spitalele sau centrele de îngrijire.

Răspândirea este favorizată de faptul că pasagerii petrec mult timp împreună în restaurante, baruri, lifturi, coridoare, teatre sau zone de spa, iar membrii echipajului trăiesc și lucrează în același mediu. Boala se poate transmite prin mâini, alimente, suprafețe contaminate sau contact apropiat cu persoane bolnave.

De aceea, spălatul pe mâini cu apă și săpun rămâne cea mai importantă măsură de prevenire, iar persoanele care au simptome trebuie să evite bufetele și spațiile aglomerate și să anunțe rapid echipajul medical de la bord.

Acesta este al patrulea focar de boală gastrointestinală raportat pe o navă de croazieră de la începutul anului, potrivit CDC. Focarul de norovirus de pe Caribbean Princess este a doua alertă sanitară raportată în ultimele zile pe o navă de croazieră. Cazul vine după cel de pe MV Hondius, unde OMS a confirmat șase cazuri de hantavirus, dintre care trei persoane au murit.











