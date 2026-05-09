Expansiunea navală a Rheinmetall

Rheinmetall, unul dintre cei mai mari furnizori de soluții de apărare din Europa, continuă să-și extindă operațiunile în sectorul naval.

În februarie 2026, compania a finalizat achiziția Naval Vessels Luerssen (NVL), adăugând 5,5 miliarde de euro la portofoliul său de comenzi. Această mișcare a consolidat poziția Rheinmetall ca principal contractor pentru programul fregatei F126, un proiect major al Marinei Germane.

„În privința României, guvernul român ne întreabă dacă putem ajuta, deoarece ei văd că și noi avem nevoie de mai multe capacități. Calculul nostru este că, în acest moment, cu șantierele navale pe care le controlăm, avem 50%-60% din capacitatea necesară, trebuie să creștem. Căutăm alte șantiere navale pentru alte investiții. Acesta este motivul pentru care căutăm la nivel european, să vedem ce este posibil”, a declarat CEO-ul Armin Papperger.

Totuși, el a subliniat că șantierul din Mangalia este „prea mare” pentru scopurile companiei, iar Rheinmetall ar putea fi interesată de doar 10-15% din capacitatea acestuia, restul urmând să fie utilizat pentru întreținerea navelor comerciale, în colaborare cu Mediterranean Shipping Company (MSC).

„Dacă totul merge bine, poate avem nevoie de la șantierul naval de doar 10-15% din capacitate, iar restul este pentru navele container”, a spus Papperger.

MSC și Rheinmetall, interesați de Damen Mangalia

Rheinmetall și MSC și-au exprimat în mod oficial interesul de a investi în România prin preluarea unei părți din Șantierul Naval Mangalia, conform unui anunț comun făcut public marți.

În același timp, Damen Shipyards Mangalia a notificat autoritățile locale cu privire la concedierea celor 1.011 angajați ai șantierului, măsură ce urmează să fie implementată în două etape pentru finalizarea proiectelor curente și lichidarea activelor.

Vineri, Adunarea Creditorilor a respins planul de scoatere la licitație a Șantierului Naval Mangalia.

Negocierile sunt încă în desfășurare, nu există niciun acord privind o achiziție.

Planurile Rheinmetall includ și inițiative de instruire a personalului rămas.

„Avem programul nostru intern de instruire, care ar putea fi o situație reciproc avantajoasă”, a adăugat Papperger, subliniind că deocamdată nu există un acord concret în ceea ce privește achiziția șantierului din Mangalia.

Șantierul Damen Mangalia, declarat obiectiv strategic

Guvernul României a inclus Șantierul Damen Mangalia, alături de combinatul Liberty Galați și operatorul aeronautic Romaero, pe lista companiilor de interes strategic la sfârșitul lunii martie 2026. Cu toate acestea, Damen Mangalia a intrat recent în procedura de faliment, iar ultima evaluare a activelor sale arată o valoare de lichidare de 87 de milioane de euro.

În încercarea de a salva activitatea șantierului, autoritățile au propus alocarea unor sume din împrumutul de 16,6 miliarde de euro obținut prin mecanismul Security Action for Europe (SAFE).

Aceste fonduri ar urma să fie folosite pentru construcția a patru nave militare: două vedete de intervenții pentru scafandri și două nave de patrulare maritimă, cu o valoare totală estimată la 920 de milioane de euro.

Ministrul apărării, Radu Miruță, a confirmat că Rheinmetall este luat în considerare pentru preluarea activității din cadrul șantierului Mangalia, în cadrul unui parteneriat public-privat cu statul român.

„Obligația de a construi cele patru nave este să se întâmple prin salvarea șantierului Mangalia – 2 Mai. (..) Pentru șantierul naval de la Mangalia, suma pe care noi o justificăm milimetric este de 760 de milioane de euro. S-a estimat un cost de 20% pentru operaționalizarea șantierului, pentru a putea să producă aceste nave acolo”, a precizat Miruță.

În timp ce negocierile sunt în desfășurare, Rheinmetall își continuă planurile de expansiune europeană, oferind un sprijin crucial pentru proiectele strategice de apărare ale Uniunii Europene.

Conform Profit.ro, compania așteaptă să finalizeze procesul de due diligence pentru șantierul GNYK, al doilea șantier naval în Germania, și să depună o ofertă fermă în săptămânile următoare.

