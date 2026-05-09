OMS a confirmat șase cazuri de hantavirus

„Până la 8 mai, au fost semnalate în total opt cazuri, dintre care trei decese (rata de letalitate de 38%). Șase cazuri au fost confirmate în laborator ca fiind infecții cu hantavirus, toate identificate ca fiind cauzate de virusul Andes”, a transmis OMS într-un comunicat, conform News.

Virusul Andes este una dintre puținele forme de hantavirus despre care se știe că poate fi transmisă între oameni.

Autoritățile argentiniene resping ipoteza infectării în Ushuaia

Autoritățile sanitare din Argentina au declarat că posibilitatea ca pacientul zero, un pasager olandez al navei MV Hondius, să fi fost infectat în Ushuaia înainte de îmbarcare este „practic nulă”.

„Posibilitatea de contaminare la Ushuaia este practic nulă”, a afirmat Juan Petrina, oficial sanitar din provincia Tierra del Fuego, în cadrul unei conferințe de presă.

Acesta a precizat că analiza traseului urmat de cuplul olandez înainte de îmbarcarea din 1 aprilie și apariția simptomelor pe 6 aprilie nu indică o infectare în orașul argentinian.

„Nu pot afirma acest lucru în mod absolut, deoarece este vorba de biologie, dar asta reiese din datele pe care le-am colectat”, a adăugat Petrina.

Oficialul a respins și zvonurile potrivit cărora cei doi turiști ar fi vizitat o groapă de gunoi sau un depozit de deșeuri din Ushuaia, unde ar fi putut intra în contact cu rozătoare infectate.

„Pentru noi, aceasta rămâne un zvon. Nu avem nicio sursă oficială care să poată confirma acest lucru”, a spus expertul.

Hantavirusul reaprinde teoriile conspirației în mediul online

Apariția focarului de hantavirus a generat rapid reacții în mediul online, unde au reapărut teorii conspiraționiste similare celor răspândite în timpul pandemiei de Covid-19, conform AFP.

Deși OMS a precizat că aceste cazuri nu au nicio legătură cu pandemia izbucnită la finalul anului 2019, mai multe grupuri conspiraționiste susțin că lumea s-ar confrunta cu o nouă „plandemie”, adică o „epidemie planificată”.

„ALERTĂ DE IZOLARE: globaliștii lansează Covid 2.0”, a scris pe platforma X Alex Jones, fondatorul site-ului Infowars, site care a fost deja condamnat în Statele Unite la amenzi usturătoare pentru minciunile sale

„Au apăsat pe buton”, a mai scris acesta.

Numeroase postări online susțin fără dovezi că hantavirusul ar fi fost creat pentru a impune noi campanii de vaccinare sau măsuri de izolare înaintea alegerilor legislative din Statele Unite.

Experți: teoriile despre „boli create de elite” circulă tot mai rapid

Yotam Ophir, coordonatorul unui laborator de cercetare dedicat dezinformării de la Universitatea din Buffalo, afirmă că reapariția rapidă a acestor teorii arată cât de persistentă este dezinformarea online.

„Reînvierea aproape imediată a teoriilor conspiraționiste din perioada Covid-19 ne amintește că dezinformarea nu dispare ca prin minune odată ce criza care a stat la originea ei s-a încheiat”, a declarat acesta.

Potrivit specialistului, anumite teorii folosesc articole mai vechi despre cercetarea unui vaccin împotriva hantavirusului, declarații ale lui Bill Gates sau chiar seriale TV din anii 1990 pentru a susține ideea că virusul ar fi fost eliberat intenționat.

Alţii explică faptul că hantavirusul este un efect secundar al vaccinului Pfizer împotriva Covid-19. Și în mediul online din România circulă teoriile conspirației legate de virusul apărut pe o navă de croazieră.

Aceste teorii se înscriu într-o lungă tradiție seculară conform căreia bolile ar fi create de elite, a explicat Yotam Ophir. Dar acum ele circulă mult mai repede prin intermediul algoritmilor şi sunt uneori alimentate de mişcarea antivaccinare, care s-a instalat acum la vârful administraţiei Trump.

Ivermectina, promovată din nou ca „tratament miraculos”

În lipsa unui vaccin sau a unui tratament specific pentru hantavirus, mai multe figuri controversate promovează din nou ivermectina, medicament antiparazitar devenit celebru în cercurile conspiraționiste în timpul pandemiei de Covid-19.

Fosta congresmenă americană Marjorie Taylor Greene a susținut online că hantavirusul ar fi o „armă biologică” folosită de companiile farmaceutice pentru a „otrăvi” populația prin vaccinuri.

La rândul său, medicul Mary Talley Bowden, cunoscută pentru răspândirea unor informații false în timpul pandemiei, promovează utilizarea ivermectinei împotriva hantavirusului și comercializează produsul pe propriul site.

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a readus în discuție un proiect legislativ care ar permite vânzarea ivermectinei fără rețetă.

Virologul John Lednicky, de la Universitatea din Florida, avertizează însă că tratamentul nu are eficiență dovedită împotriva hantavirusului.

„Dezinformarea atinge niveluri extreme în ceea ce privește ivermectina”, a spus specialistul. „Cu toate acestea, acest medicament nu este eficient împotriva infecțiilor.”

Cercetătorul român Octavian P. Jurma a făcut o comparație între severitatea COVID-19 și forma pulmonară produsă de hantavirus.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE