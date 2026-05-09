Potrivit directorului tehnic al Primăriei Oradea, Sebastian Marchiș, firma Carpat Design, care asigură supervizarea lucrărilor, a emis în urmă cu două săptămâni ordinele de începere pentru ambele proiecte.

În prima fază vor avea loc lucrările de organizare de șantier, urmând ca apoi să înceapă efectiv intervențiile în teren.

Șoferii din Oradea trebuie să se pregătească pentru restricții importante de circulație în două dintre cele mai aglomerate zone ale orașului.

Detaliile privind modul în care se va desfășura traficul pe durata lucrărilor urmează să fie stabilite în cadrul ședinței Comisiei de circulație programată săptămâna viitoare.

Cele două șantiere vor porni aproape simultan, ceea ce poate genera blocaje și întârzieri semnificative în trafic.

Pasajul subteran din zona Magazinului Crișul va fi realizat de firma Global Industrial. Valoarea contractului este de 69 milioane de lei, fără TVA.

În paralel, pasajul din zona Gării Oradea va fi construit de grupul de firme Selina, pentru suma de 83 de milioane de lei, fără TVA.

Termenul de execuție pentru cele două investiții este de 22 de luni.

Proiectul pasajului din zona magazinului Crișul face parte din „Coridorul de mobilitate urbană Magheru-Republicii, Etapa 1”.

În zona intersecției dintre Bulevardul Magheru, strada Republicii, strada Brașovului și strada Louis Pasteur va fi construit un pasaj subteran pentru traficul rutier.

La suprafață vor exista benzi dedicate pentru tramvaie și autobuze.

Totodată, proiectul prevede:

reabilitarea carosabilului;

lărgirea trotuarelor și a spațiilor pietonale;

amenajarea pistelor pentru biciclete.

Al doilea proiect, „Coridorul de mobilitate urbană Magheru-Republicii, Etapa 2”, vizează tronsonul dintre Magazinul Crișul și Gara Oradea.

În zona Gării Centrale va fi construit un pasaj rutier subteran, iar tramvaiele și autobuzele vor circula la nivelul solului.

Proiectul include și modernizarea completă a zonei din fața gării.

Autoritățile vor amenaja:

o piațetă publică deasupra pasajului;

o zonă intermodală în Piața București;

stații moderne de tramvai și autobuz;

trotuare și carosabil reabilitate;

noi stâlpi pentru rețeaua de contact.

Demararea simultană a celor două investiții majore va transforma una dintre cele mai circulate axe ale orașului într-un imens șantier.

