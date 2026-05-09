Unde sunt cele mai mici prețuri la benzină azi, 9 mai 2026

Cele mai mici prețuri din marile orașe apar sâmbătă în Cluj-Napoca, unde benzina standard costă 9,09 lei pe litru în două stații DHR, de pe strada Frunzișului și strada Plopilor.

În București, Timișoara, Iași și Constanța, cel mai mic preț afișat în datele analizate este de 9,12 lei pe litru, în mai multe stații Petrom. Prețurile cresc apoi la 9,14 lei pe litru în stațiile Socar, 9,18 lei pe litru la OMV și ajung la 9,22 lei pe litru în multe stații MOL, Rompetrol și Lukoil.

În același timp, motorina rămâne mult mai scumpă decât benzina, cu o medie națională de 9,73 lei pe litru.

Cât costă benzina în București azi, 9 mai 2026

În București, benzina standard pornește de la 9,12 lei pe litru în mai multe stații Petrom. Acest preț apare în stații din mai multe zone ale Capitalei, inclusiv pe Barbu Văcărescu, Șoseaua Virtuții, Șoseaua Străulești, Antiaeriană, Mihai Bravu, Pipera, Alexandriei, Calea Vitan, Olteniței, Bulevardul Timișoara și alte artere importante.

La Socar, benzina standard este afișată la 9,14 lei pe litru în stațiile de pe Theodor Pallady, Basarabia și Vasile Lascăr. La OMV, litrul costă 9,18 lei în stațiile analizate.

Cele mai multe prețuri mai mari apar la Rompetrol, MOL și Lukoil, unde benzina standard este listată la 9,22 lei pe litru. Asta înseamnă că, în stațiile analizate din București, diferența dintre cel mai mic și cel mai mare preț este de aproximativ 10 bani pe litru.

Cât costă benzina în Cluj-Napoca azi, 9 mai 2026

În Cluj-Napoca, benzina standard are cel mai mic preț dintre orașele analizate. Litrul pornește de la 9,09 lei în stațiile DHR de pe strada Frunzișului și strada Plopilor.

La Petrom, benzina standard costă 9,12 lei pe litru în stațiile analizate, inclusiv pe strada Oașului, pe drumul spre Turda, în zona Pieței Ștefan cel Mare și pe Calea Traian Vuia.

Socar afișează un preț de 9,14 lei pe litru, iar OMV are 9,18 lei pe litru. La MOL, Lukoil, Gazprom și Rompetrol, benzina standard ajunge la 9,22 lei pe litru. Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare preț din lista analizată este de aproximativ 13 bani pe litru.

Cât costă benzina în Timișoara azi, 9 mai 2026

În Timișoara, benzina standard pornește de la 9,12 lei pe litru în stațiile Petrom. Acest preț apare în mai multe stații, inclusiv pe Calea Șagului, Calea Torontalului, strada Lunei, strada Mureș, strada Miresei și Calea Aradului.

La Socar, litrul de benzină standard costă 9,14 lei, în timp ce OMV afișează 9,18 lei pe litru în stațiile analizate.

În stațiile MOL, Lukoil, Gazprom și Rompetrol, prețul ajunge la 9,22 lei pe litru. Diferența dintre cele mai ieftine și cele mai scumpe stații analizate în Timișoara este de aproximativ 10 bani pe litru.

Cât costă benzina în Iași azi, 9 mai 2026

În Iași, benzina standard începe de la 9,12 lei pe litru în stațiile Petrom. Prețul apare în stațiile de pe Bulevardul Nicolae Iorga, strada Colonel Langa, Calea Chișinăului, Șoseaua Sărărie, Șoseaua Păcurari și strada Tabacului.

La Socar, benzina standard costă 9,14 lei pe litru, iar la OMV prețul este de 9,18 lei pe litru.

Rompetrol, Lukoil și MOL afișează 9,22 lei pe litru în stațiile analizate. Și în Iași, diferența dintre cel mai mic și cel mai mare preț este de aproximativ 10 bani pe litru.

Cât costă benzina în Constanța azi, 9 mai 2026

În Constanța, benzina standard pornește de la 9,12 lei pe litru în stațiile Petrom. Prețul apare în mai multe puncte, inclusiv pe Șoseaua Mangaliei, Bulevardul Tomis, Bulevardul Mamaia, strada Soveja, Bulevardul Aurel Vlaicu și Șoseaua I.C. Brătianu.

La Socar, litrul de benzină standard este 9,14 lei, iar la OMV prețul ajunge la 9,18 lei pe litru.

La MOL, Lukoil și Rompetrol, benzina standard este afișată la 9,22 lei pe litru în stațiile analizate. Diferența dintre cele mai mici și cele mai mari prețuri este de aproximativ 10 bani pe litru.

Motorina rămâne aproape de pragul de 10 lei pe litru

Motorina standard are sâmbătă, 9 mai 2026, un preț mediu național de 9,73 lei pe litru, potrivit PretCarburant.ro. Este cu 56 de bani mai scumpă decât benzina standard 95, care are o medie națională de 9,17 lei pe litru.

Pentru șoferi, diferența se vede clar la un plin. La un rezervor de 50 de litri, un plin cu benzină costă aproximativ 459 de lei, calculat la media națională de 9,17 lei pe litru. Un plin cu motorină ajunge la aproximativ 487 de lei, dacă este calculat la media națională de 9,73 lei pe litru.

Prețul mediu al GPL auto este sâmbătă, 9 mai 2026, de 4,37 lei pe litru, potrivit PretCarburant.ro, adică mai puțin de jumătate față de media națională a benzinei standard.

Vineri, 8 mai, prețul benzinei se stabilizase, iar motorina începuse să scadă ușor în unele stații, potrivit datelor analizate de pe peco-online.ro. Totuși, sâmbătă, datele medii naționale arată că motorina rămâne la un nivel ridicat și se apropie de pragul psihologic de 10 lei pe litru.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Șoferii trebuie să verifice tarifele înainte de alimentare.

