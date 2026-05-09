10:50 - Acum 31 minute Parada militară s-a încheiat Evenimentul dedicat Zilei Victoriei s-a încheiat în Piața Roșie din Moscova. Parada a inclus doar o coloană pedestră, formată din militari din instituții de învățământ militar superior din toate ramurile și serviciile Forțelor Armate Ruse, care au mărșăluit pe pavajul din Piața Roșie. De asemenea, la paradă a participat și o unitate a armatei din Coreea de Nord.

10:45 - Acum 36 minute Vladimir Putin a vorbit despre armament modern și despre „operațiunea militară specială” din Ucraina În discursul său de la parada de Ziua Victoriei, Vldimir Putin a anunțat că oamenii de ştiinţă şi inginerii ruşi creează modele de armament avansate şi unice şi demarează producţia lor în serie. „Alături de soldaţii ruşi se află muncitori şi proiectanţi, ingineri, oameni de ştiinţă, inventatori. Aceştia continuă tradiţiile predecesorilor lor. Bazându-se pe experienţa de luptă modernă, creează modele de armament avansate şi unice. Dezvoltă producţia lor în serie”, a subliniat liderul de la Kremlin în discursul său. De asemenea, în cadrul discursului, liderul de la Kremlin a vorbit și despre războiul din Ucraina. „Marea realizare a generaţiei de învingători îi inspiră pe soldaţii care îndeplinesc astăzi misiunile operaţiunii militare speciale (n.r. – războiul din Ucriana). Ei se opun unei forţe agresive, care este înarmată şi susţinută de întreg blocul NATO. Şi, în ciuda acestui fapt, eroii noştri merg înainte”, a declarat Vldimir Putin.

10:06 - Acum o ora Parade militare și în alte localități din Rusia Prin fața tribunei oficiale defilează militari din diferite arme. Vladimir Putin stă la tribuna oficială, flacat de doi veterani din cel al Doilea Război Mondial. O paradă militară a avut loc și în Piața Lenin din Novosibirsk. Generalul-maior Denis Krupin, comandantul Diviziei 41 Apărare Aeriană și membru al Forțelor de Apărare Aeriană, a trecut în revistă trupele, în timp ce generalul-maior Danil Fiofanov, comandantul Diviziei 39 Rachete de Gardă și membru al Forțelor de Apărare Aeriană, a comandat parada. De asemenea, la Krasnoiarsk, evenimentele festive au început cu un miting ceremonial la Memorialul Victoriei. Printre invitații de onoare s-au numărat veterani, muncitori, copii de trupă și soldați ai Districtului Militar Special. Un marș ceremonial al trupelor garnizoanei a avut loc și la Barnaul în onoarea Zilei Victoriei, dar și la Tomsk, Kemerovo sau Gorno-Altaisk.

09:50 - Acum 2 ore Putin a susținut un scurt discurs Președintele rus, Vladimir Putin, a deschis evenimentul cu un scurt discurs, urmat de un „ura!”, după care fanfara militară a intonat imnul Federației Ruse. Parada a început cu un marș al grupului de steaguri al unității Gărzii de Onoare a Regimentului Preobrajenski, care a purtat drapelul național rus și legendarul steag al Victoriei. Steagul Victoriei a fost arborat deasupra Reichstagului de soldații Diviziei 150 Pușcași Idritskaia în noaptea de 1 mai 1945. „În timpul părții aeriene a paradei, aeronave ale echipelor de acrobație rusești vor survola Piața Roșie, iar la sfârșitul paradei, piloții avioanelor de atac Su-25 vor picta cerul Moscovei în culorile drapelului rusesc”, a relatat anterior Ministerul rus al apărării. Anul acesta, din cauza situației operaționale, cadeţii școlilor militare Suvorov și Nahimov, corpul cadeților și vehiculele militare nu vor participa la parada militară. De altfel, în mai multe regiuni ale Rusiei au fost anulate paradele de pe 9 Mai. La Moscova, tensiunea este la cote ridicate. Dacă anul trecut la paradă au fost 30 de lideri străini, anul acesta sunt confirmați doar trei. Este vorba dspre Alexander Lukașenko, președintele Belarusului, sultanul Ibrahim Iskandar, regele Malaysiei, dar și Thongloun Sisoulith, președintele Laosului. Premierul slovac Robert Fico se află la Moscova pentru discuții bilaterale cu Vladimir Putin, însă a confirmat că nu va asista la parada militară. Într-o mișcare marcată de un puternic sarcasm, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a emis un decret oficial prin care „permite” desfășurarea paradei de Ziua Victoriei la Moscova, pe 9 mai 2026. „Nu avem nevoie de permisiunea nimănui ca să fim mândri de Ziua Victoriei noastre. Vai de oricine încearcă să batjocorească Ziua Victoriei și să facă astfel de glume stupide. Probabil aceasta este cea mai mare problemă a lor”, a reacționat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Un element central al zilelor premergătoare paradei este acordul de încetare a focului mediat la nivel internațional. Președintele american Donald Trump a anunțat vineri un armistițiu de trei zile (9-11 mai) agreat de Rusia și Ucraina. Acordul, confirmat rapid de ambele tabere, include oprirea luptelor și un schimb masiv de prizonieri. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a precizat că schimbul se va desfășura în format „1.000 la 1.000”.

