Protagonista a fost o femeie în vârstă de 74 de ani, originară din comuna Surduc. În timp ce încerca să parcheze autoturismul în curtea clinicii, șoferița nu s-a asigurat corespunzător și a plonjat în parcarea de dedesubt.

Vehiculul a aterizat peste alte trei mașini staționate, avariindu-le. Din fericire, incidentul s-a soldat exclusiv cu pagube materiale, fără ca vreo persoană să fie rănită.

În urma unui apel la numărul de urgență 112, la fața locului au ajuns rapid polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Zalău pentru a investiga situația.

Polițiștii au confirmat că accidentul a fost cauzat de o manevră de parcare efectuată fără asigurare prealabilă.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul indicând că aceasta nu consumase alcool.

Evenimentul a fost încadrat la categoria incidentelor rutiere cu pagube materiale.

