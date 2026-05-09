Printre altele, concurentul de la „Desafio: Aventura” vorbește despre noua generație, dar și despre motivul pentru care nu și-a înșelat niciodată soția.

Vladimir Drăghia crede că generația tânără nu înțelege în ce constă fericirea pentru că e prea protejată: „Cei din noua generație sunt foarte sensibili și nu au avut ocazia să se murdărească pe mâini. Să le fie foame! Păi, eu, o mare parte din adolescența mea… Mie mi-a fost foame cea mai mare parte a timpului! Foame fizică. Adică eu făceam atât de mult antrenament și mă hrăneam la internatul la care stăteam și îmi era totul timpul foame. Și pentru că mi-a fost tot timpul foame, în fiecare zi din viața mea, eu acum, când am mâncare, sunt fericit”!

Artistul recunoaște că își iubește soția și o consideră una dintre cele mai frumoase femei: „E foarte greu să o înșeli pe Alice, pentru că este una dintre cele mai frumoase femei, din punctul meu de vedere, pe care le-am văzut ever. Faptul că nu am înșelat-o nu e neapărat un merit al meu. E greu să o înșeli! Cu cine să o înșeli?”.

Vladimir Drăghia va mai spune la „Întrebarea Mesei Rotunde”, emisiune prezentată de Marius Manole pe 9 mai 2026, de la ora 9.00, pe Acasă TV, și de ce nu mai scrie poezii, ce s-a întâmplat cu documentarul filmat în junglă despre căutătorii de aur, de ce a plecat de la 12 ani de acasă și care este ocupația lui principală în fiecare zi.

