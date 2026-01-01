David Beckham, fostul mare fotbalist în vârstă de 50 de ani, și-a împărtășit amintirile din anul care a trecut, incluzând fotografii alături de soția sa, Victoria Beckham, în vârstă de 51 de ani, și de ceilalți trei copii ai lor: Romeo (23 de ani), Cruz (20 de ani) și Harper (14 ani). Lipsa lui Brooklyn, în vârstă de 26 de ani, din postarea de pe Instagram a fost remarcată imediat de fanii care au comentat pe rețeaua socială.

Retrospectiva lui David Beckham

Postarea lui David, publicată miercuri, a conținut un carusel cu 20 de imagini. Acesta începe cu o fotografie a cuplului zâmbind unul altuia, urmată de o imagine de familie fără Brooklyn. De asemenea, au fost incluse fotografii individuale cu fiecare dintre ceilalți copii.

„De la aniversarea mea de 50 de ani la primirea titlului de cavaler (încă mă ciupesc ca să mă conving) și până la câștigarea MLS ca proprietar al unei echipe, sunt atât de recunoscător soției mele incredibile, copiilor mei minunați, prietenilor și echipei alături de care lucrez în fiecare zi”, a scris David în descrierea postării.

„Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără voi”. În încheiere, el a citat faimoasa expresie a fostului său antrenor Sir Alex Ferguson: „Dar, așa cum spune Sir Alex Ferguson, «Mergem mai departe». Mulțumesc pentru amintirile incredibile. Voi ține minte 2025. @victoriabeckham, te iubesc pe tine și pe copiii noștri”.

Victoria Beckham a comentat la postare, exprimându-și mândria: „Suntem atât de mândri de tine, te iubim foarte mult xxxxxx”. Reacțiile utilizatorilor nu au întârziat să apară. Unii au criticat decizia lui David de a-l exclude pe Brooklyn, remarcând că „este clar că Brooklyn este în afara imaginii”. Alții au luat apărarea fostului sportiv, susținând că David și Victoria au încercat mereu să mențină o relație bună cu fiul lor cel mare, dar că „lipsa de respect din partea lui este evidentă”.

Conflictul din familie

Conflictul dintre Brooklyn și părinții săi, despre care se vorbește de ani, pare să se fi accentuat în ultima perioadă. Potrivit Page Six, tensiunile au escaladat după ce Brooklyn și soția sa, Nicola Peltz, i-au blocat pe David și Victoria pe Instagram.

Cruz, unul dintre frații mai mici ai lui Brooklyn, a intervenit pentru a clarifica situația, scriind: „Mama și tata nu și-ar bloca niciodată fiul. Să punem lucrurile la punct. Ei s-au trezit blocați. La fel și eu”. Brooklyn a părut să trimită o aluzie la familia sa înstrăinată într-un videoclip pe TikTok, folosind un cântec al lui Lady Gaga, „Îmi pare rău, nu te aud, sunt cam ocupat”.

Brooklyn și Nicola, căsătoriți din aprilie 2022, continuă să afișeze o imagine de cuplu unit pe rețelele sociale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE