„David și-a dorit această schimbare, a analizat mult piața și am decis să venim la Cluj. Avem mare încredere”, a spus Anca Serea.



David Serea a ales să apeleze la transplantul de păr după ce a observat semne de calviție timpurie, o problemă comună în rândul bărbaților. Procedura, realizată la una dintre cele mai apreciate clinici din Cluj, implică transferul de foliculi sănătoși în zonele afectate, oferind un rezultat natural și de durată.



„Nu avem emoții, David a venit foarte hotărât după ce a analizat mult situația. Am făcut și noi o analiză în piață și după multe recomandări și păreri bune despre muncă medicului Mihai Motora, am decis să venim la dansul.

Ieri am ajuns la Cluj, am mai discutat puțin cu domnul doctor despre ce se va întâmplă astăzi. David este acum cu echipa care îl va tunde, va trasa liniile pentru transplant, apoi, etapele pentru pregătirea de intervenție”, a spus Anca Serea, zilele trecute, înainte de intervenție.



În trecut și Ștefan Stan a apelat la transplant de păr. În timpul intervenției care a avut loc în luna noiembrie 2019, aproximativ 4.500 de fire de păr i-au fost implantate artistului.

Culiță Sterp, fostul fotbalist Nicolae Dică, bloggerul Cucu Gram, de la formația „Noaptea târziu”, au făcut transplant de păr la același medic, iar rezultatele sunt foarte vizibile.

