La doar 13 ani, Sebastian Dobrincu câștiga 4.000 de euro pe lună și a început să facă foarte mulți bani rapid. David, fratele mai mic al tânărului milionar, nu pune atât de mare accent pe partea financiară. Adolescentul este în lumina reflectoarelor de la o vârstă fragedă și este deja cunoscut publicului datorită muncii sale.

David Dobrincu are în prezent un podcast, unde are numai invitați de elită și adordează subiecte foarte interesante. Fratele lui Sebastian a jucat în filmul românesc „Tabăra”, a dublat mai multe desene animate precum „Encanto” și „Paw Patrol”, însă mărturisește că a făcut toate astea din pură pasiune, nu pentru a câștiga proprii bani.

„Banii nu contează pentru mine. Pentru mine contează experiența. Pentru mine contează să fac experiențe și să învăț lucruri noi ca să pot să mă dezvolt”, a declarat David Dobrincu pentru ego.ro, care a precizat că vede un model în fratele său mai mare și o sursă de inspirație, de aceea încearcă să petrecă timp cât mai mult în compania lui: „Ne-am văzut de curând, dar o să ne mai întâlnim, o să ne mai jucăm împreună. Chiar îl salut pe această cale, dacă ne urmărește: «Frate, de abia aștept să ne revedem»”.

Muzica și filmul sunt domeniile de interes pentru adolescent. El își dorește să aibă cât mai multă experiență în aceste domenii și să fie printre cei mai buni.

Sebastian Dobrincu la vârsta fratelui său mai mic era la birou și încerca să se camufleze, astfel încât colegii săi să nu-și dea seama pe care o are. David încearcă să se bucure cât mai mult de adolescență și alege să se mai și distreze din când în când.

„Se vede diferența de bronz dintre noi, doar că o să mă duc și eu în Grecia cu ai mei la mare, o să mă bronzez și o să semănăm când mă întorc din vacanță. Încerc să muncesc în vacanță cât de mult pot, dar să mă și distrez, să nu uit de vacanță, ca să pot atunci când începem școala să fiu deja pregătit pentru ce o să vină. Cu școala nu avem încă, doar că o să am o tabără de paintball și mă așteaptă extraordinar de multe drumeții”, a povestit tânărul actor, completând că își dorește să urmeze atât calea actoriei, cât și muzica: „Eu la ambele mă distrez pentru că sunt din latura mea nativă aș putea să spun, din latura mea artistică, pe care încerc să o dezvolt încât să pot să fac cât mai multe din ea”.

Averea lui Sebastian Dobrincu

Cunoscut publicului larg din România datorită aparițiilor lui la „Imperiul Leilor” și la „Survivor România”, la Pro TV, Sebastian Dobrincu a intrat în lumea software-ului în 2009, la doar 11 ani. La 17 ani deja era în America, acolo unde și-a dezvoltat afacerile. A câștigat milioane de euro, pe care recunoaște acum că se teme că nu le piardă.

„Cred că e o traumă de-a mea interioară, acolo, nu știu de la ce se trage, dar mereu am teama asta că aș pierde ceea ce am. Și uneori mă întreb dacă nu sunt zgârcit, poate că fac treaba asta, că sunt prea strâns la pungă.

Sebastian Dobrincu: „Nu există posibilitatea să ajung să mor de foame”

Am în spatele minții acolo undeva gândul că aș pierde tot, poate pentru că nici nu pun așa mare preț pe bani, să stau cu gândul la ei și nu stau să îi număr zilnic, să văd ce fac cu ei. Realizez că mi-ar fi imposibil în viața asta să cheltui câți bani am făcut și nu există posibilitatea să ajung să mor de foame, Doamne ajută, dar am gândul ăsta în mod ciudat, să știi, că aș sărăci. Știu că e poate greu de explicat și mie, dar am cumva trauma asta undeva, s-a tras de undeva, nu știu de unde”, a spus el.

În privința averii sale, tânărul milionar a dezvăluit că nu pune mare preț pe bunurile sale, pe case, pe mașini, prețuiește mult munca sa și încearcă să se bucure de lucrurile mici. „Nu încerc să-mi găsesc fericirea în lucruri pe care le pot cumpăra cu bani, pentru că e o cursă care nu se termină niciodată, e o fericire de moment care expiră rapid. Încerc să-mi găsesc fericirea din munca pe care o fac, din oamenii cu care mă înconjor”, a zis el.

