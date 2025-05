David Pușcaș a trăit recent o experiență cu totul neașteptată, organizată de echipa emisiunii „Viața fără filtru”. Fiul adoptiv al artistei Luminița Anghel a fost implicat într-o activitate inedită, care a avut ca scop să-i ofere o oportunitate de muncă și o posibilă sursă de venit. Reporterii i-au pregătit o surpriză și, fără să-i spună unde merge, l-au legat la ochi și l-au dus la ferma Amaliei Bellantoni, acolo unde avea să dea o probă de lucru.

Cum s-a descurcat David Pușcaș la fermă

David Pușcaș se confruntă cu probleme financiare având în vedere că nu are un loc de muncă stabil. Tocmai de aceea, Amalia Bellantoni a decis să intervină și să îi ofere o mână de ajutor. Cunoscând situația lui delicată, i-a propus un loc de muncă în cadrul fermei pe care o deține. Cu toate acestea, odată ajuns acolo, tânărul nu a fost deloc încântat de ceea ce a găsit.

Deși inițial a existat un entuziasm general, reacția lui David a fost una de respingere puternică atunci când a fost pus față în față cu porcii din fermă. A fost nevoit să intre în țarcul animalelor pentru a se ocupa de ele, ca parte a probei de angajare, dar mirosul și aspectul porcilor l-au făcut să intre în panică. Reacția lui a fost una intensă și vocală: „Îmi vine să vomit, nu mai pot. Nu pot, mi-e rău. Am crezut că mă mușcă de picioare. Nu mă mai băgați acolo că mi-e rău. Eu zic că mă mușcă. Am călcat în balegă. Ce mare e ăla. Nu știu ce trebuie să fac”, a spus David Pușcaș în cadrul emisiunii „Viața fără filtru”.

Pe de altă parte, Amalia Bellantoni a fost dezamăgită de modul în care David a reacționat și de lipsa lui de implicare în sarcinile pe care i le-a încredințat. Aceasta i-a făcut mai multe observații legate de prestația sa și de ținuta nepotrivită pentru munca în fermă.

Ea a încercat să-l motiveze și să-i explice ce presupune activitatea zilnică de la fermă, dar frica tânărului față de animale a fost mai puternică decât dorința de a învăța ceva nou. „Ai o bilă neagră că te-ai îmbrăcat în alb. Deja nu știu. Are două bile negre.

Nu te mușcă. Dă-le apă, dă-le ceva. Să le faci ceva. Ce să le mai dai apă că au fugit toți porcii. Ei nu se întorc singuri, dacă au fugit. Hai să băgăm porcii că au venit înapoi. La muncă, David. Asta înseamnă să muncești. Când răsare soarele va trebui să se trezească. La 5:55 trebuie să deschidă poarta și să le dea mâncare la porci”, a declarat Amalia Bellantoni.

David Pușcaș vrea la TV cu Luminița Anghel

La 18 ani, David Pușcaș s-a mutat din casa mamei sale și a ales să stea cu chirie, în urma scandalurilor pe care le-a avut cu aceasta. Acum, acesta a declarat că și-ar dori să facă pace cu vedeta și să participe împreună la un show TV.

„Mama nu-mi mai plătește chiria de mult timp, m-a ajutat o vreme, încerc să mă descurc singur. Recent, am făcut 250 de euro din videoclipurile postate pe TikTok, care au prins foarte bine.

Am început să mă filmez, cam din iarnă, când eram singur pe acasă. Le arătam oamenilor ce am prin frigider, prin bucătărie, le vorbeam tuturor despre trăirile și despre emoțiile mele. Dacă ești sincer, oamenii te apreciază, am observat asta. Caut însă și un loc de muncă”, a spus David Pușcaș, pentru Click!

David Pușcaș și-ar dori să revină în showbiz și să aibă o emisiune alături de mama lui, Luminița Anghel.

„Mi-ar plăcea să particip la Te cunosc de undeva, de la Antena 1, sau să joc într-un serial, într-un film, într-o telenovelă. Mi-a spus cineva că cei de la show-urile de supraviețuire ar fi căutat-o pe mama, ca să facă echipă alături de mine, să fim concurenți. Să ne certăm, să ne împăcăm, dar ea a refuzat.

Prin refuzul mamei mele, am pierdut niște proiecte TV frumoase, din care aș fi câștigat bani. Mi-ar plăcea să fac echipă cu mama la un show TV, am rupe audiențele!”, a mai menționat David Pușcaș pentru sursa citată.

