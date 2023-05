David Pușcaș e foc și pară după ce mama lui adoptivă, Luminița Anghel, și-a luat definitiv mâna de pe el. Băiatul susține că a avut o relație bună cu artista, însă totul se întâmpla înainte ca ea să se căsătorească cu Silviu Dumitriade.

De-a lungul anilor, David Pușcaș a făcut mai multe declarații grave la adresa Luminiței Anghel, iar cântăreața a decis să se desprindă definitiv de el. Acum, tânărul mărturisește că mama lui adoptivă nici nu vrea să îi mai pronunțe numele la televizor și că ar ruga producătorii să nu fie întrebată despre el la emisiunile la care participă.

„Niciodată relația cu mama nu a fost bună, mă rog, a fost poate atunci când eram mic, până când s-a căsătorit cu actualul ei partener, căci de atunci s-a schimbat. Noi nu mai vorbim, nu mă mai caută, nu nimic. M-a enervat groaznic, m-am supărat, pentru că a mers la o emisiune și nici măcar nu mi-a pronunțat numele, ea vorbește cu producătorii la toate emisiunile să nu întrebe nimic de mine ca și cum n-aș fi existat. Eu pentru ea nu mai exist”, a spus David Pușcaș pentru Spynews.ro.

„Nu am familie, nu am rude, nu am pe nimeni”

David Pușcaș susține că este singur pe lume și că are o singură prietenă care i-a fost alături necondiționat. Sarah, o tânără artistă aflată la început de carieră, l-a luat pe fiul adoptiv al Luminiței Anghel să joace în videoclipul ei, iar de acolo s-a legat o frumoasă relație de prietenie.

„Sarah e singurul meu om de încredere, e îngerul meu. Am cunoscut-o pe ea când am filmat pentru videoclipul ei, iar și în ziua de astăzi dacă nu era ea, sigur muream până acum. Nu am pe nimeni altcineva, nu am familie, nu am rude, nu am pe nimeni”, a mai zis el.

„Am dormit în scări de bloc”

David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, a fost invitat în urmă cu un an la emisiunea online „În oglindă”, unde a făcut dezvăluiri dureroase despre viața lui. Tânărul a spus ce s-a întâmplat cât timp el a trăit în casa artistei.

David a fost adoptat de artistă și de fostul ei soț Marcel Pușcaș. După despărțire, Luminița s-a căsătorit cu Silviu Dumitriade, despre care fiul adoptiv al vedetei spune că nu l-ar fi dorit.

„El a schimbat lucrurile în casă. Nu m-a dorit. Nici familia lui. Mi-au impus o grămadă de restricții, de intrat în casă, de ajuns acasă. În liceu trebuia să ajung la ora 20.00 în casă, dacă depășeam era nasol, eram pedepsit, eu nu aveam dreptul să deschid frigiderul să mănânc. Nu aveam voie în sufragerie cu ei, trebuia doar să stau în cameră închis”, a povestit David Pușcaș.

David Pușcaș a povestit că la un moment dat nu a mai fost primit în casă și a fost nevoit să doarmă în scara blocului. „Am dormit în scări de bloc. Chiar și în scara blocului în care locuiam. Nu am fost primit în casă nici când era iarnă și frig afară”, a mai declarat tânărul.

