David Pușcaș locuiește, de mai bine de zece ani, cu chirie. O vreme, toate utilitățile i le-a plătit Luminița Anghel, după care, s-a descurcat singur, cum a putut.

„Mama nu-mi mai plătește chiria de mult timp, m-a ajutat o vreme, încerc să mă descurc singur. Recent, am făcut 250 de euro, din videoclipurile postate pe TikTok, care au prins foarte bine.

Am început să mă filmez, cam din iarnă, când era singur pe acasă. Le arătam oamenilor ce am prin frigider, prin bucătărie, le vorbeam tuturor despre trăirile și despre emoțiile mele. Dacă ești sincer, oamenii te apreciază, am observat asta. Caut însă și un loc de muncă”, a spus David Pușcaș, pentru Click!

David Pușcaș și-ar dori să revină în showbiz și să aibă o emisiune alături de mama lui, Luminița Anghel.

„Mi-ar plăcea să particip la „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1, sau să joc într-un serial, într-un film, într-o telenovelă. Mi-a spus cineva că cei de la show-urile de supraviețuire ar fi căutat-o pe mama, ca să facă echipă, alături de mine, să fim concurenți. Să ne certăm, să ne împăcăm, dar ea a refuzat.

Prin refuzul mamei mele, am pierdut niște proiecte tv frumoase, din care aș fi câștigat bani. Mi-ar plăcea să fac echipă cu mama la un show tv, am rupe audiențele!”, a mai menționat David Pușcaș, pentru sursa citată.

David Pușcaș a dezvăluit și care este relația cu celebra lui mamă, Luminița Anghel. „Eu și mama nu ne vorbim de zece ani. Vine 8 Martie, dar de câțiva ani nu i-am mai trimis mesaje. Ea nu mă felicită de ziua mea de naștere, nu mă caută. Mi-aș dorit să ne împăcăm. Sunt singur, fără mamă, fără tată, parcă aș fi al nimănui!”, a încheiat David Pușcaș.

