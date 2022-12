Telespectatorii s-au întrebat ce s-a întâmplat când au văzut că Mirela Vaida nu se află în platoul de la „Acces Direct” în prima ediție din această săptămână. Adrian Velea, colegul prezentatoarei, a fost cel care a înlocuit-o în emisiunea de la Antena Stars și a oferit primele detalii despre absența vedetei.

Deși mulți se așteptau ca aceasta să fi avut filmări pentru alt proiect, situația pare a fi alta. Mirela Vaida a lipsit de la „Acces Direct” din motive personale, iar până acum nu a făcut nicio declarație despre asta.

„Mirela lipsește dintr-un motiv personal. Sperăm să fie totul ok într-un final”, a fost anunțul făcut de coprezentatorul Adrian Velea, la începutul emisiunii de luni seară, potrivit Fanatik. Pe rețelele de socializare, Mirela Vaida nu a postat niciun mesaj în care să explice de ce nu a fost prezentă în emisiunea din 19 decembrie de la Antena Stars.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Ce spunea recent Mirela Vaida despre „Acces Direct”

Recomandări Roberta Metsola nu înțelege cum muncește continentul al cărui Parlament îl conduce: niciun angajat onest al unei firme din UE nu își trădează compania, așa cum fac deputații europeni

În emisiunea „Acces Direct” sunt prezentate zilnic diferite cazuri sociale. Mirela Vaida recunoaște că la început s-a implicat emoțional, că plângea zilnic. Odată cu trecerea timpului, ea a decis să fie mai puternică. „Când am venit la «Acces Direct» plângeam la fiecare caz, și în culise, dar și în emisiune. Îmi era milă de fiecare poveste, aveam multe cazuri în platou, dar și în afara lui, pe care le vedeam. Cu timpul m-am imunizat, mi-am dat seama că dacă plâng nu pot să mai conduc emisiunea și să îi mai ajut. Până la urmă, ei vin la noi cu un strigăt de disperare și încearcă să își facă povestea cunoscută, simțind că așa îi vede cineva sau că povestea nu mai este doar a lor, devine a tuturor și poate așa se rezolvă. Eu mi-am înțeles menirea acolo, că dacă voi începe să plâng la fiecare poveste nu o să pot să o continui la nesfârșit”, a povestit vedeta pentru ego.ro.

Și a continuat: „M-am îmbărbătat, am început să devin mai pragmatică și să mă gândesc la ce putem să facem pentru a rezolva anumite situații. O spun fără modestie, am reușit să rezolvăm multe situații care țin, în primul rând, de viața de familie, pentru că rezonez foarte tare la relația mamă și copil, la copiii care, în general, nu au o soartă foarte bună, la multe lucruri care trec prin filtrul meu ca om, ca mamă. Sigur că îmi doresc foarte mult să găsim soluții. Mulțumesc echipei mele că am găsit sute de soluții la sute și mii de cazuri. Sper să fie așa în continuare”.

Recomandări Sensul uitat al Revoluției române

De-a lungul anilor, ea a primit mai multe oferte din televiziune, dar le-a refuzat. Datorită echipei și-a continuat munca la „Acces Direct”. „Îți faci o echipă, te sudezi cu ea, ești împreună la bune și la grele, noi chiar am trecut prin multe bune și rele, aceste lucruri reprezintă o anumită energie care se construiește acolo. Ai încredere în echipă, știi că echipa nu te lasă, știi că echipa trece cu tine prin foc și prin sabie. Este foarte greu să găsești oameni loiali. Televiziunile sigur că pot să vină cu tot felul de oferte. Unele pot să fie serioase, altele nu.

Depinde de tine dacă te duci după steluțe și artificii sau dacă îți dorești să construiești lucruri care să dureze. Eu am ales să rămân cu echipa, deși am avut un moment în care puteam alege să plec. Am făcut-o pentru că mi-am dat seama că nu pot să fiu doar eu și să gândesc de azi pe mâine. Eu trebuie să fiu împreună cu acest motor care lucrează ca într-o redacție de știri, zi și noapte. Sunt niște copii acolo în redacție care vin dimineața la 9 și pleacă seara la 9. Exact așa stau lucrurile, zi de zi. Mi-am dat seama că noi așa funcționăm”, a mai declarat prezentatoarea.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Momentul care nu s-a văzut în direct și i-a avut în prim-plan pe Messi și Mbappe, înainte de a urca pe podium. Ce au făcut cei doi

Playtech.ro Moartea tragică a “fetei bune” din “Maria, Mirabela”: Gilda Manolescu, actrița din unul dintre cele mai cunoscute filme românești a avut un destin sfâșietor

Viva.ro Elena Băsescu nu a avut noroc în căsnicie. Acum, a rămas să își crească singură cei trei copii. Ce pensie alimentară primește fiica lui Traian Băsescu

Observatornews.ro "Nu pot să sun familia. Mi se rupe inima". Doi tineri au murit în Sibiu, iar alți doi sunt în stare gravă după ce au intrat cu mașina într-un TIR oprit pe marginea drumului

Știrileprotv.ro Alexia, fata de 15 ani cu brațele amputate, salvată datorită fratelui ei care i-a recuperat mâna smulsă: „Am ridicat-o rapid”

FANATIK.RO Adriana Bahmuţeanu şi logodnicul au făcut public rezultatul testului de paternitate. Este, de fapt, George Restivan tatăl Melissei?

Orangesport.ro Controversă cu celebrul Salt Bae! L-a tras de mână pe Messi, care a părut că-l ignoră, apoi a încălcat o regulă de aur a FIFA: "Penibil / I-a spus 'nu' de două ori" | VIDEO

HOROSCOP Horoscop 20 decembrie 2022. Gemenii revin la o situație avantajoasă pe care au pierdut-o în urmă cu aproximativ o lună, prin forța evenimentelor

PUBLICITATE Teia Ciulacu: „Miza este supraviețuirea speciei umane”