De ce a lipsit Viviana Sposub de la „Dimineața cu noi”. „V-a zis că e reținută de poliție”. Iubita lui George Burcea a lămurit totul

„Am dat titlu de ziar: Kanal D a dat-o afară pe Viviana? Oare există un conflict între Viviana, George și Bursucu? Wow! După care a venit Bursucu și v-a zis că Viviana e reținută de poliție. Ce s-a întâmplat? Unde se află Viviana?”, a spus amuzat Bursucu.

Viviana a intrat în direct și a lămurit situația. „M-au descătușat (n.r. – oamenii legii). Am ajuns la fosta Poliție. Știți unde sunt? Sunt la liceul meu. Mă simt ca în vacanță. M-au oprit foști colegi, rude, oameni, m-am bucurat să îi revăd.

Nu am mai fost în Botoșani de un an. Adevărul e că de dimineață am tot umblat, am treabă cu actele, se face o schimbare la față, îmi refac buletinul.

Am vrut neapărat să am buletinul pe Botoșani, aici e toată familia mea și nici nu a vrut nimeni să mă ia în spațiu. Eu am aruncat o vorbă, dar voi nu m-ați luat în serios.

Imediat fac poza, mi-am luat bilet, sunt prima, urați-mi să-mi iasă poza bine”, a spus Viviana Sposub la „Dimineața cu noi”, potrivit Wowbiz.

