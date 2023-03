Într-un interviu la Antena Stars. Alina Pușcaș a recunoscut că pandemia a fost motivul pentru care ea și soțul ei nu au mai făcut o nuntă mare, o adevărată petrecere, așa cum își doreau. Nu aveau de gând să sărbătorească în România, ci în Mykonos, Grecia.

„Atunci am renunțat, pentru că nu aveam cum să facem genul acesta de petrecere”

„Noi am vrut să facem nunta în 2019. Am făcut atunci cununia civilă și în 2020 era deja programat totul să facem nuntă în Grecia, în Mykonos, însă a venit pandemia. Și s-a închis. Nu am avut voie. Ne-au spus foarte clar că putem să facem petrecere, dar nu se dansează, se stă la masă, nu ai voie să fii mai mult de 50 de persoane și după ce am zis că de ce o fac acolo.

Mykonos pentru noi e o insulă specială și de asta am ales să facem acolo și atunci am renunțat, pentru că nu aveam cum să facem genul acesta de petrecere”, a spus Alina Pușcaș, conform Spynews.

Chiar dacă anii au trecut, cei doi soți au de gând să facă totuși o cununie religioasă și o petrecere. Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu își doresc ca în 2024, după 10 ani de relație, să organizeze evenimentul. „Noi ne-am fi dorit să facem o nuntă-petrecere, nu nunta clasică, cu sărmăluțe sau cu mâncarea adusă la masă, cum este la noi, la saloanele de nunți. Și am zis că mai așteptăm puțin. De atunci au trecut doi ani, suntem în 2023 și facem 9 ani.

Am zis dacă mai are sens să facem și am zis că o să facem o petrecere în care sărbătorim și cei 10 ani de relație, că, altfel, mi se pare așa. Deci, în 2024, pe 20 noiembrie”, a mai spus prezentatoarea TV, la Antena Stars.

Alina Pușcaș, dezvăluiri din culisele mariajului cu Mihai Stoenescu

Actrița, care e și prezentatoare la „Te cunosc de undeva!”, se mândrește cu relația pe care o are cu soțul ei. Mihai Stoenescu o susține în tot ce face. „Loc de gelozie cred că ar fi în orice relație, chiar și după mulți ani de conviețuire, dacă mai există pasiune, iubire și un motiv întemeiat. Femeile au uneori motive mai puțin întemeiate să fie geloase și totuși se manifestă: poate uneori și din nesiguranță. Până la urmă, o doză de gelozie chiar cred că este binevenită. Te poți folosi de ea ca de un condiment în viața de cuplu.

Mă gândesc acum că lipsa totală a ei ar echivala cu dezinteresul. Deci, nu e chiar atât de rău să mai erupă vulcanul din când în când. Eu sunt o fire destul de vulcanică, deși, de când am copiii, am devenit ceva mai potolită”, a spus ea într-un interviu pentru OK! Magazine.

