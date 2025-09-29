Cristina Bâtlan a vorbit în cadrul unui interviu pentru revista VIVA!, despre viața sa personală și profesională. Deși este o fire discretă când vine vorba de familie, ea a povestit cu emoție despre povestea de iubire pe care o trăiește alături de iubitul său, Petru, care a cerut-o în căsătorie acum doi ani, la Veneția.

Deși au trecut doi ani de la cererea în căsătorie, până acum cei doi nu au făcut pasul cel mare. Ea a explicat de ce nu s-a întâmplat asta până acum.

„Cea mai mare încercare este de a fi singură fără vreo relație… vreau să experimentez, să înțeleg cât de confortabilă sunt cu mine și atât! Cred că mi-e teamă de un nou divorț! Divorțul e un abandon care ne rănește. Trauma are nevoie de vindecare!

Pentru mine, căsătoria este mai mult despre suflete decât despre acte. Am trecut printr-o viață întreagă de experiențe și azi cred că iubirea se măsoară în fiecare zi, în gesturile mărunte, nu neapărat într-o ceremonie. Important e cum trăiești iubirea, nu cum o sărbătorești. Îmi doresc alături un om de care să mă îndrăgostesc în fiecare zi, căruia să îi spun „da în fiecare zi. Încă aștept acea pasiune pe care o vedem în filme… ”, a declarat Cristina Bâtlan pentru revista VIVA!

Cristina Bâtlan a dezvăluit și ce face în timpul liber. „Îmi place să călătoresc, să descopăr viața autentică, să petrec timp cu oamenii dragi. Am un ritual simplu: călătoriile reale, nu doar cele de turist cazat la hotel de 5 stele. Învăț și mă reconectez cu mine însămi. Îmi place și să descopăr arte noi, să experimentez, să simt viața. Sunt un om curios, și asta mă împinge la tot felul de alegeri”, a mai spus afacerista.

