Ana Morodan este blogger, influencer și antreprenor. Are peste 550.000 de fani pe Instagram. Totodată, ea deține un magazin online, unde comercializează haine de la propriul brand. De Crăciun, vedeta nu va respecta tradiția de a împodobi bradul, ea are alte convingeri pe care le urmează.

„Nu voi împodobi bradul. Îmi place să am bradul pe mine (că mă știți cât sunt de minimalistă), nu să-l am în salon”, a spus Ana Morodan, care și-a pierdut familia, astfel că de sărbători va fi alături de prietenii ei.„Din păcate, nu mai am familie, dar am prieteni și mă am pe mine, bine.

Așa că o să închid media socială cât mai mult în zilele alea. O să stau între ai mei, ca toată lumea. Și, normal, paiete, perle și outfituri simpatice, cât încape”.

Și a continuat: „Am învățat să mă bucur de lucruri simple, departe de social media și de obsesia că trebuie neapărat să instagramez orice moment al vieții mele. Cea mai mare bucurie a rămas timpul petrecut cu prietenii apropiați. Sunt acei oameni în fața cărora nu trebuie să performezi, cu care poți să râzi, să plângi și să fii tu. E un lux pe care am învățat să-l prețuiesc mult și să nu-l iau de-a gata”.

Mama Anei Morodan a avut cancer cerebral

Invitată în emisiunea ”În Oglindă”, Ana Morodan a povestit despre câteva momente puțin spus grele din viața sa. Avea doar 3 ani când mama sa a fost diagnosticată cu cancer la creier. A trăit cu amenințarea morții veșnic prezentă, iar asta i-a ”cioplit” personalitatea.

„Mama mea este de profesie educatoare. A fost o femeie foarte elegantă, de o eleganță clasică. Cred că se vede și în stilul meu vestimentar. L-am preluat de la ea. Când aveam eu 3 ani, a fost diagnosticată prima oară cu cancer la creier. Pe vremea aceea, nimeni nu i-a dat nicio șansă că o să trăiască, chiar au făcut pregătiri pentru încetarea ei din viață.

Ea a supraviețuit, dar felul în care s-a recuperat nu a fost unul ușor, pentru că era un alt acces la medicină. Și atunci ea nu a fost neapărat o mamă foarte înțelegătoare, pentru că nu mai era echipată nervos. Nu mai putea să fie foarte grijulie cu copilul, pentru că ea avea o problemă de sănătate. A fost greu de dus”, a precizat Ana Morodan.

A plecat la 15 ani de acasă

Acesta a mai povestit că s-a mutat de acasă la numai 15 ani. Recunoaște că nu e deloc o mândrie asta, ci mai degrabă adevărul trist al relațiilor din propriul cămin, un semn că lucrurile nu stăteau deloc bine acasă.

„Trăiam ca familia Addams. Dacă vrei să îți spun că zâmbeam toți la masă și eram fericiți, răspunsul nu este ăsta. Am fost copilul de care nu a avut grijă nimeni. Nu am fost o familie fericită. Poți să mănânci cu lingurița de argint și să fii copil neglijat. Mi-am blamat ani de zile părinții pentru anumite atitudini care au fost manifestate față de mine. După ce părinții mei s-au stins din viațăâ, mi-am dat seama că eu am uitat un detaliu foarte important. Părinții mei au trăit într-o epocă în care eu nu am trăit.

Părinții mei aveau probleme ca părinții tuturor: ce să pună pe masă mâine, cum să împărțim o banană la toată familia. Lucrurile astea le-am înțeles când nu au mai fost în viață. Nu au fost niște părinți model”, a mai povestit ea.

„La 15 ani am ales să mă mut din casa în care locuiam cu părinții mei pentru că îmi doream liniște. Era o situație tensionată în casă. Mi-am dorit să am un loc al meu. Am avut grijă de părinții mei până acm închis ochii. Dacă făceam 1.000 de lei, 700 le trimiteam părinților. Dar am înțeles că dacă vreau să performez trebuie să am locul meu.

Nu a existat violență fizică, dar a existat violență verbală. Am trăit atât de mult stres și epuizare psihică încât nu mai pot să fac acest exercițiu, să mă duc până acolo. Nu îmi mai aduc aminte. Mintea are o capacitate de a se adapta și de a închide anumite momente care sunt șocante sau traumatizante. Oamenii te dezamăgesc, lucrurile nu te dezamăgesc niciodată. Pe mine m-a dus mult înainte chestia asta”, a mai spus vedeta în podcast.

